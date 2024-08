Vaše fotbalová kariéra je dost bohatá a pestrá, nyní se stejným směrem ubírá ta trenérská. Momentálně jste hlavním trenérem českého výběru do šestnácti let. Určitě to je pro vás zatím vrchol kariéry. Jak si to užíváte?

Být u reprezentace je samozřejmě výjimečné. V minulých letech jsem na této pozici sbíral zkušenosti v pozici asistenta. V předloňské sezoně jsem byl v realizačním týmu Radka Bejbla u kategorie U19, v loňské sezoně u Pavla Drska v U16 u ročníku 2008 a letos v lednu jsem dostal nabídku jít k národnímu týmu do pozice hlavního trenéra. Aktuálně máme za sebou dva srazy, ve kterých se nám protočilo čtyřicet šest hráčů. Postupně si o hráčích ročníku 2009 dělám přehled.

V týmu máte syna slavného Petra Čecha a bratra Milana Baroše. Je třeba mít k těmto hráčům jiný přístup než k ostatním?

A proč by měl být jiný? Přistupuji ke každému úplně stejně! Myslím, že ani oni sami by si nepřáli, aby k nim bylo přistupováno jinak. Naopak je jejich status může spíše svazovat. Každého hráče se snažím poznat nejen po fotbalové, ale i lidské stránce a na základě toho s klukama komunikuji. Někdo je suverén, jiný je uzavřený, další potřebuje naopak povzbudit, jiný přibrzdit, nebo uvolnit. Důležité pro mě je, aby ke mně a celému realizačnímu týmu měli hráči důvěru a brali nás jako servismany, jako lidi, kteří jsou tu pro ně a kteří se jim budou snažit pomoci v jejich fotbalové cestě.

Vy jste působil v Dukle Praha dlouhých sedmnáct let. Tomu se říká klubová věrnost…

To číslo je opravdu vysoké (smích). Do Dukly jsem přicházel po jejím znovuzrození ještě jako hráč do druhé ligy a odehrál v jejím dresu tři sezony. V té poslední už jsem pomáhal trénovat starší žáky ročníku 1995. Z toho ročníku je např. Dominik Preisler, který hraje první ligu v Liberci, ale rukama mi prošli samozřejmě i mnozí další. V těch patnácti letech jsem si trenérsky prošel od starších žáků všemi ročníky nahoru až po A tým dospělých v první lize, kde jsem dělal rok asistenta Pavlovi Drskovi a poté Romanu Skuhravému. Při tom jsem ještě vedl rezervu v Juniorské lize, což bylo velmi náročné období. Posledních pět let jsem pak působil u kategorie U19.

Začal jste trénovat jako hodně mladý. Bylo to v době, kdy jste už věděl, že budete končit se svojí kariérou?

Vůbec ne. Trénovat jsem začal už někdy ve čtyřiadvaceti letech v době, kdy jsem hráčsky působil v Mladé Boleslavi a na konec kariéry jsem vůbec nepomýšlel. Na profesionální úrovni se ale trénuje dopoledne, a tak jsem měl často volná odpoledne a hledal jsem smysluplnou náplň. Tak jsem začal trénovat starší žáky v Českém Brodě, odkud pocházím. Začalo mě to bavit a postupem času jsem se do trenéřiny začal více a více ponořovat. Když jsem v Dukle končil jako hráč, už jsem měl u mládeže odtrénovaných šest sezon a majitelé to věděli. Mohl jsem na profesionální úrovni ještě nějaký pátek hrát, ale v jednatřiceti letech jsem se rozhodl jít cestou trenéřiny. Začal jsem na Dukle u mládeže trénovat na plný úvazek a postupně si dodělal kompletní trenérské vzdělání.

Najde se někdo, o němž můžete říci, že jste z jeho trenérského umění čerpal nejvíce?

To bych neřekl. Ze začátku jsem pochopitelně čerpal hlavně z toho, jak jsem trénoval jako hráč. Když se podívám zpět, kolikrát si říkám, jaké jsem dělal hlouposti a nasekal chyby. Dnes bych se zaměřoval na úplně jiné věci, ale i to je trenérský vývoj. Mládež nemůžete trénovat, jako dospělé. V kariéře jsem trénoval pod mnoha trenéry - Vlastimil Petržela, Martin Pulpit, Milan Bokša, Přemysl Bičovský, Luboš Kozel a mnozí další. A každý mě svým způsobem nějak ovlivnil a tvaroval. U některého jsem si říkal, že tohle je super, u jiného zase to, že takhle to rozhodně dělat nebudu a nechci. Jak se člověk zároveň vzdělává, čerpá inspiraci od trenérů na té nejvyšší úrovni - Guardiola, Klopp, Sarri, De Zerbi, analyzuje si hru jejich týmů, sleduje trendy a snaží se určité prvky přenést a do hry svého vlastního týmu.

Fotbal jste hrál na nejvyšší úrovni. Co berete za svůj vrchol kariéry?

Byly to samozřejmě zápasy v první lize. Nemám jich moc, ale i tak to byly skvělé zkušenosti a zážitky. Byly to ale i přípravné zápasy proti slavným týmům ze zahraničí, jako byly třeba Balackburn Rovers (v tu dobu hráli Premiere Ligue), bundesligové týmy Wolfsburgu, Hetha Berlín, Norimberk, nebo francouzská mužstva Le Havre či Auxerre. Úžasné byly ale i cesty za postupem. Byl jsem tak trochu „postupový“ hráč (smích). S Kolínem se nám podařilo postoupit z ČFL do druhé ligy, s Mladou Boleslaví, Mostem a Bohemkou ze druhé ligy do první. Každý tým byl jiný, ale společným jmenovatelem byla vždy skvělá parta a společný cíl, za kterým jsme silně šli.

Určitě se ale najde období, na které byste nejraději zapomněl. Které to bylo?

Popravdě takové období nemám. Vážnější zranění se mi prakticky vyhýbala a pokud bylo třeba období, kdy se mi fotbalově dařilo méně, nevnímal jsem to nijak tragicky. Jsem v zásadě pozitivně smýšlející člověk a tak k věcem i přistupuji.

Potkal jste se na hřišti se spoustou skvělých fotbalistů. Kdo byl ten nejlepší nebo s kým se vám hrálo nejlépe?

V Bohemce jsem začínal s partou kolem Michala Petrouše, Dalibora Slezáka a se mnou tam startovali své kariéry třeba můj spoluhráč z dorostu Martin Jiránek, nebo Kamil Čontofalský s Karolem Kiselem. Byl to tým „petrželovských“ nadupaných strojů (smích). V Mladé Boleslavi jsem se potkal s Markem Matějovským, či Romanem Bednářem, kteří zde také začínali v profi fotbale, v Mostě naopak dojížděli své úžasné kariéry Horst Siegl a Jirka Novotný, se kterým jsem si pak zahrál i v Dukle, stejně jako s Patrikem Gedeonem, Luďkem Zelenkou, nebo Michalem Kolomazníkem. Nejlépe se mi ale popravdě hrálo s Jirkou Rosickým. Potkali jsme se v Bohemce ve třetí lize po jejím pádu a následném znovuzrození. Byl to nesmírně inteligentní hráč s úžasným citem pro hru, který byl vždy tam, kde jste ho zrovna potřebovali. Měl takový ten faktor X. To, co se nedá naučit, ale prostě pro to máte cit.

Prošel jste také řadu regionálních klubů na nižší úrovni – Český Brod, Kolín, nebo Semice. Kde se vám líbilo a dařilo nejvíce?

Každý z těchto klubů hrál v mé kariéře velmi důležitou roli. Český Brod je pro mě srdeční záležitostí. Pocházím odtud. Fotbalově jsem zde vyrůstal od přípravek a posléze jsem tu jako hostující hráč z Bohemky sbíral v divizi své první zkušenosti mezi dospělými. Semice byly v té době třetiligovou farmou Bohemky a byly mým dalším stupněm fotbalového růstu, stejně jako Kolín, který měl v ČFL na rozdíl od Semic v tu dobu postupové ambice, které jsme naplnili. V každém z těchto klubů jsem tak udělal důležité kroky k tomu, abych se nakonec dostal do profesionálního fotbalu a splnil se mi tak můj klukovský sen.