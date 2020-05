Osmý ročník oficiálního Poháru mládeže Fotbalové asociace České republiky kategorií U8 až U13 chystá během června odehrát všech šest závěrečných turnajů. Poslední dva se uskuteční také ve Středočeském kraji, konkrétně v Benešově, kde si to od 26. do 29. června rozdají o primát postupně týmy U8 a i U11. Původně měla finále startovat už v květnu, ale také do jejich osudu promlouvala opatření související s pandemií koronaviru.

„Máme velkou radost, že se nám podaří letošní Ondrášovka Cup dotáhnout až do úplného závěru a děti dostanou příležitost užít si finálové turnaje. Ondrášovka Cup není jen o soupeření na trávníku, ale hlavně o setkávání, zážitcích, emocích, cenných sportovních i životních zkušenostech nebo poznávání nových míst a kamarádů. I proto nás potěšilo, že jsme dostali k uspořádání finálových turnajů zelenou a můžeme mladým fotbalistům přinést očekávané vyvrcholení jejich celosezónního snažení. My všichni se na závěr Ondrášovka Cupu nesmírně těšíme a věříme, že děti po dlouhých týdnech fotbalového půstu dají do hry celé své srdce,“ reagoval na svolení k uskutečnění závěrečných turnajů generální ředitel společnosti Ondrášovka Libor Duba.

Celkem se do stále populárnější „Ondrášovky“ přihlásilo více než osm set týmů z celé republiky. Šestnáct tisíc mladých fotbalistů během sezony tak odehraje v součtu všech předkol, kvalifikací a finále celkem 187 turnajů. Soutěž, jejímž patronem je letos ex-příbramský obránce a kapitán české reprezentační jednadvacítky Matěj Chaluš, byla letos v lednu oceněna Grassroots akcí roku 2019. Loňské prvenství obhajují v jedné z kategorií také talenti z Fotbalového klubu Mladá Boleslav (U9).

Na vyvrcholení Ondrášovka Cupu se chystají i patroni finálových turnajů z řad internacionálů a fotbalových osobností. V Benešově se při turnaji U11 na konci června mohou těšit na reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého a trenéra týmu do 21 let Karla Krejčího. Do Šumperku by měli zavítat nedávní reprezentanti a hráči špičkových evropských klubů Tomáš Ujfaluši, Radoslav Kováč a Marek Heinz. Ve Vysokém Mýtě shlédnou rozhodující fázi turnaje bývalí hráči národního týmu a současní trenéři mládežnických reprezentací Radek Bejbl a Jan Suchopárek. Do Tábora pak přijedou někdejší reprezentant hráč Manchesteru United, Benfiky Lisabon nebo Lazia Řím a v současnosti vedoucí Úseku talentované mládeže a výkonný ředitel Regionálních fotbalových akademií FAČR Karel Poborský a ředitel Sportovně-technického úseku FAČR Jiří Kotrba.



Finálové turnaje Ondrášovka Cupu 2019/2020

U13: 13. - ‪14. 6. (Šumperk)

U12: 16. - ‪17. 6. (Hradec Králové)

U9: 20. - ‪21. 6.‬ (Vysoké Mýto)

U10: 23. - ‪24. 6.‬ (Tábor)

U8: 26. - ‪27. 6.‬ (Benešov)

U11: 28. - ‪29. 6.‬ (Benešov).