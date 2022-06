Zavolal mi známý Martin Fierbacher, který tam dělá předsedu klubu a spojil mě s majitelem A týmu. V Chlumci mají dva šéfy, což není tak standardní. S majitelem panem Rybou jsme se dohodli, že potřebuje zachránit tým ve třetí lize, tak jsme si podali ruce a já začal pracovat. Tým na tom byl opravdu špatně. Tak jsem nastoupil jako ,,krizový“ manažer (smích).

Po podzimní části sezony se Chlumec krčil ve spodních patrech tabulky, přebíral jste ho na patnácté pozici a tedy sestupových příčkách. Kde nastal obrat k lepšímu?

Ano, po podzimní části měl tým šestnáct bodů a byl na sestupové pozici. Ihned od listopadu jsme začali zimní přípravu, na prosinec kluci dostali tréninkový individuální plán. Musím říci, že opravdu po celou dobu mého působení velice dobře všichni pracovali. Už od prvního přátelského utkání v lednu jsme hráče upozorňovali a připravovali je, že každý zápas chceme vyhrát a že musíme vždy hrát plně soustředění do poslední minuty zápasu. Hráči vše dobře plnili a musím před nimi smeknout, že opravdu náročnou zimní přípravu odmakali bez velkých řečí. Ráno vstali a šli do práce. A po práci odpoledne zase plnili vše, co se po nich chtělo. Udělal se pořádek v kabině a nastavila jasná pravidla. Tým se více stmelil a i na soustředění, na kterém jsme byli, se vytvořila dobrá parta, která pracovala jako dobře fungující tým.

Nakonec jste skončili na osmém místě. Berete to jako úspěch?

Osmé místo je opravdu úspěch, když se podívám, že celkově jsme měli 42 bodů. Ale musím říct, že na tomto místě jsme byli úplně zaslouženě, protože kluci opravdu od listopadu do konce soutěže v červnu dřeli a plnili vše, co realizační tým požadoval. Je to odměna všem, kteří mě pomáhali v realizačním týmu a za to patří všem velké poděkování.

V jarní tabulce jste se umístili na třetí pozici, což je rozhodně lichotivá bilance. Čekal jste takový posun tabulkou vzhůru?

Při mém vstupu do klubu jsme si dali dva cíle. První zachránit tým ve třetí lize a druhý cíl byl pokusit se být v jarní tabulce do čtvrtého místa. Já jsem pro ten druhý cíl klukům nastavil hlavu tak, že nás nezajímá celková tabulka, ať na ni vůbec nekoukají. A začal jsem jim každý týden dělat jarní tabulku. V té jsme se pomalu dostávali výš a výš, až jsme nakonec skončili na krásném třetím místě. Vše je jak hráčům nastavíte motivaci a hlavu, aby měli zájem se každý den zlepšovat. Vše nám dobře fungovalo, jak chemie v kabině, tak společně s realizačním týmem, to byl dobrý základ k tomu, abychom byli úspěšní. Kdo nechtěl daná pravidla respektovat nebo fotbalově na to neměl, časem se vyřadil sám z kolektivu. Bohužel i to patří k fotbalu, aby tým a klub byl úspěšný.

O co nebo o koho jste se mohli opřít v těžkých chvílích?

Myslím, že nebylo moc těžkých chvil. Ale když nastala prohra, snažil jsem se kluky pochválit, vysvětlili jsme si chyby a snažili jsme být pozitivní. Život je o vítězstvích a prohrách. Když se ponaučíme z chyb a proher, posune nás to v životě dál. Takže jsme se snažili být nad věcí a v klidu. Alespoň my trenéři. K majiteli se nebudu vyjadřovat (smích) .Vždy se snažím věřit své práci, kterou dělám, a to vysvětluji i klukům.

Kde hledat hlavní příčiny toho, že se vám začalo tak dařit?

Myslím, že to byly věci, které jsem už říkal. Ale nejvíce bylo asi dobře natrénováno, jak fyzicky, tak takticky, kluci věděli, co se po nich v zápasech chce. Chtěli jsme hrát náročný běhavý a útočný fotbal. A to se nám většinou dařilo. A na druhou stranu velice dobře fungující tým.

Je někdo z týmu, kdo si zaslouží speciální pochvalu?

Nechci vyzdvihovat jednotlivce, byli jsme úspěšní jako tým a měli nejlepšího střelce v soutěži Tomáše Bastina. Proto jsme byli v jarní části úspěšní.

Třetiligová sezona skončila. Kam povedou vaše další trenérské kroky?

Byli jsme dohodnuti pouze do konce soutěže, takovou jsem měl smlouvu. Já vše dodržel, co jsem slíbil. Nebudu pokračovat dále v klubu. Odpočinu si týden na dovolené a potom se budu pomalu připravovat na další budoucí angažmá.

Nyní nastává období dovolených a zaslouženého fotbalového odpočinku. Jak budete trávit léto vy?

Myslím, že letos bude opravdu zasloužená dovolená, bylo to náročné období. Každý týden jsme byli v situaci, že musíme vyhrát. Odjíždím načerpat novou psychickou sílu do Itálie.

Vyšší soutěže začínají vždy o hodně dřív. Vadilo by vám, kdybyste musel třeba dovolenou zkrátit a vrhnout se znovu do práce?

Jelikož už ve vyšších soutěžích jsou trenéři, budu si muset na další šanci počkat. Ale věřím, že brzy něco bude a zase naskočím do fotbalového prostředí.