„Byl to nepříjemný soupeř, který má v kádru asi šest borců z Velvar, takže takový třetiligový tým. My jsme měli v nohách těžké tréninky, utkání mělo spíše kondiční charakter, každopádně splnilo svůj účel. Bylo to lepší, než běhat nějaké úseky,“ culil se František Douděra, trenér kolínské Sparty.

„Šance ke vstřelení gólu měly oba týmy, zápas byl vyrovnaný. Ovšem dominovali gólmani, kteří toho dost pochytali. Příležitostí bylo na obou stranách dost. Remíza je v konečném souhrnu spravedlivá,“ pokračoval Douděra. „Trénují s námi i naši dorostenci, takže také oni dostali minutáž. Pro ně jsou to obrovské zkušenosti,“ přidal Douděra.

Jeho tým hraje v sobotu dopoledne na půdě Povltavské FA, generálku pak sehraje v sobotu 3. srpna doma od 10 hodin proti béčku Dukly Praha.

Kolín: Doležal – Soukup, Soběslav, Spěvák – Skořepa, Čapek, Snížek – Kopecký, Beránek – Veselý, Nykodém, střídali Novotný, Kvasil, Tichý, Doucek, Pelyak, Koděra.