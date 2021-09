7. kolo: Přepeře – Zbuzany 7:0 (6., 52. a 54. Hadaščok, 22. Martan, 30. Nesvadba, 73. Pavlata, 76. Kventsar), Ústí n. O. – Živanice 1:2 (12. z pen. Tichý – 16. Kopecký, 71. Petrus), Velvary – Dukla Praha B 3:3 (26., 55. a 63. Kafka – 35., 37. a 59. Hrubeš), Jablonec B – Ml. Boleslav B 1:2 (78. Ali – Abubakar – 43. Jirásek, 88. Pech), Hradec Králové B – Pardubice B 1:4 (46. Firbacher – 14. a 23. Lee, 29. a 91. Huf), Chlumec n. C. – Zápy 0:1 (15. Hron), Liberec B – Brozany 0:1 (50. Schettl), Bohemians B – Teplice B (hraje se v pondělí)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.