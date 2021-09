6. kolo: Zbuzany – Jablonec B 0:2 (48. Ali – Abubakar, 54. Daníček), Ml. Boleslav B – Bohemians B 2:6 (13. vl. Kadlec, 49. Coňk – 25. a 71. Zeman, 21. Koubek, 68. Vacek, 72. Ugwu, 84. Lehovec), Teplice B – Liberec B 2:2 (67. z pen. Vobecký, 49. Hasil – 53. z pen. a 81. Matoušek), Živanice – Chlumec n. C. 1:2 (37. Petrus – 41. Bastin, 80. Samko), Pardubice B – Přepeře 2:3 (10. Huf, 87. Štichauer – 24. Pavlata, 26. Synek, 59. Dvořák), Brozany – Velvary 2:2 (34. Gebert, 72. Chukwuma – 37. Vopat, 45+1. vl. Bechyně), Dukla Praha B – Ústí n. O. 6:0 (34. a 76. Hodek, 35. Hrubeš, 57. z pen. Varačka, 68. Uhlíř, 72. vl. Galus), Zápy – Hradec Králové B 3:2 (60. a 65. Kubů, 15. Vencl – 18. Kadrmas, 32. Kubala)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.