Jen o tři body více mají Plaňany, které boj o záchranu nevzdávají. O tom svědčí slova trenéra Petra Šafránka. „V přípravě máme pět hráčů a jednoho, kterého nepotřebujeme testovat, protože je to hráč z výrazně vyšší soutěže a záleží jen na jeho rozhodnutí,“ řekl plaňanský kouč během přípravy. „V současné době odešel Rýva, přišli dva Ukrajinci a z Tuklat Lukáš Blaščok,“ popsal aktuální změny v kádru Šafránek. „Kdybychom nevěřili v záchranu, tak už bychom nemuseli hrát. Budeme se snažit, i když to bude těžké. Chceme se poprat o to, abychom získali co nejvíce bodů a pak se uvidí,“ dodal kouč Plaňan, dvanáctého celku tabulky.

Krajský přebor: Doksy nestačily v derby na Tuchlovice, Poříčí si zastřílelo

Nováček z Jestřabí Lhoty má sice šestnáct bodů, ale patří mu desátá pozice a navíc jsou rozdíly v tabulce jen minimální. Že by nemusel hrát druhé housle, ukázal hned v prvním přípravném střetnutí, v němž porazil 2:0 mužstvo Kutné Hory hrající o dvě třídy výš v krajském přeboru. Kádr nedoznal vůbec žádných změn. „Do týmu bohužel nikdo nepřišel. Ale kdyby toto někdo četl, někdo, kdo by se k nám chtěl přidat, tak ať neváhá se ozvat. Nerad bych ale, aby si čtenáři mysleli, že tady hledám hráče, že tu dávám inzerát nebo tak. Ale určitě bychom někoho rádi přivítali,“ culil se hrající trenér Jestřabí Lhoty Daniel Záhora. „A základní kádr nikdo neopustil,“ dodal středopolař a trenér v jedné osobě.

Také béčko Velimi rozhodně nemá na růžích ustláno. Postavení v tabulce na osmém místě je v pohodě, ale osmnáct bodů je zatím hodně málo. Na jaře půjde do tuhého. Velimské béčko má v zádech A tým, se kterým výborně spolupracuje, využít může nadějné dorostence. Přesto byl tým doplněn zatím o jednoho hráče. „Přivedli jsme Foršta z Jestřabí Lhoty. To je zatím jediná změna. Ještě je tam ale jeden otazník, je to padesát na padesát. To by bylo zásadní. Více prozradit nemohu,“ uvedl trenér velimské rezervy Jiří Ptáček.

Fotbal na Kutilce bavil. Český Brod díky výstavním gólům sestřelil Hřebeč

Také jeho družina bude bojovat o vylepšení současných pozic. „Co nejdříve se chceme vyhnout záchranářským starostem, zatím jsme tam namočeni. Chceme zbytečně neztrácet zápasy a lépe se popasovat s koncovkou, proměňování šancí nám nešlo,“ podotkl Ptáček.

Tým Peček (19 bodů) si ještě nemůže moc vyskakovat. Je sice uprostřed tabulky, ale jen s malým náskokem. Pečky se v těžkých zápasech mohou opřít o zkušeného exligistu Davida Brunclíka. „Pohyb v kádru nebyl žádný, přestože bychom na některých postech chtěli posílit. Ovšem nic konkrétního zatím nemáme. Pro nás je důležité, že nikdo neodešel, a aby se současným hráčům vyhýbala zranění,“ uvedl před startem jara pečecký trenér Zdeněk Buřič.

S ohledem na počet padajících je ale téměř jisté, že na některý z okresních celků dojde. Komu zůstane černý Petr?