Století a deset let k tomu. Klub oslavy rozdělí do dvou fází, první z nich je zápas gard, ve kterém se do kolínského dresu znovu obléknou hráči jako David Čižinský, Jan Štoček, Lukáš Kmoch nebo Ladislav Doseděl. Osobnosti kolínského fotbalu, které byly s týmem spjaty dlouhá léta. Soupeřem jim bude garda Slavie Praha, která bude zastoupena legendami jako Pavel Řehák, Ivo Ulich, Martin Hyský či Tomáš Pešír (kompletní soupisky níže).