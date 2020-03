Dělají vše, aby se mu vyhnuli. „Zbytečně nechodím mezi lidi. A když už musím jít, vezmu si roušku, kterou musíme povinně nosit,“ říká Samuel Uman. „Mám to podobné. Když jdu ven, tak spíš do přírody, kde se procházíme, nebo jezdíme s přítelkyní na kole. Když jsme doma, hrajeme karty nebo šipky,“ hlásí Adam Hruška.

Současná situace je pro všechny tři nová. Nikdy nic podobného nezažili. „Občas mi prababička vyprávěla, jak to bylo za války. Tam taky nesměli lidi chodit ven. To ale bylo úplně něco jiného. Je to nepříjemné, ale věřím, že to snad brzy skončí,“ podotkl Adam Hruška. „Když si čtu zprávy o pandemii, tak je možné cokoliv. Ale chci být optimista a věřím, že si v letošní sezoně ještě zahraji fotbal,“ přeje si Benjamin Uman.

Když se počet nakažených začal zvětšovat, vláda rozhodla o tom, že se zavřou některé podniky nebo školy. A vzhledem k tomu, že jsou všichni tři studenti, musí se vzdělávat z domova.

„Ze začátku jsem to přivítal. Myslel jsem si, že to bude leháro, ale není tomu tak. Je to náročný hlavně na psychiku. Radši bych chodil do školy. Nikdy bych nevěřil, že to někdy řeknu,“ řekl s úsměvem Samuel Uman. „Také se mi ta varianta zamlouvala, ale mám to stejné. Ve škole to bylo lepší. Člověk je mezi lidmi, takový svobodnější,“ uvedl Hruška. „Domácí výuka má jednu výhodu, že můžu déle spát,“ dodal.

A jak taková výuka vypadá? „Každý všední den od osmi do dvanácti sedíme u počítače a učíme se na dálku. Děláme testy, úkoly,“ objasnil student jazykové školy Adam Hruška.

Nouzový stav znamená, že je zakázaný volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou. Lidé se nesmí shromažďovat, zakázány jsou veškeré kulturní nebo sportovní akce. Díky tomu lidé přicházejí o výdělky. O ty přicházejí i mladíci z Kolína. Všichni tři do vyhlášení nouzového stavu totiž chodili na brigády.

„Dělal jsem plavčíka na plavečáku a k tomu ještě fotil na sportovních akcích. Stačilo mi to na běžný provoz. Bohužel teď jsem bez příjmu, takže si nemůžu tolik vyskakovat. Na druhou stranu nemám příjem, ale ani výdej. Když je všechno zavřené, člověk skoro nic neutratí,“ zdůraznil Adam Hruška.

„My s bráchou chodili strejdovi pomáhat na stavbu. To skončilo, protože teď pro nás práce není. Asi budu muset rozbít prasátko,“ směje se Samuel Uman. „Já jsem měl od dubna vyjednanou brigádu na plavečáku na dopravním hřišti a o prázdninách v Praze u rozvážkové služby. Mrzelo by mě, kdyby mi nevyšla aspoň ta Praha. Ale nedalo by se nic dělat, zdraví je přednější,“ dodal osmnáctiletý mladík.