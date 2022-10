Most – Rytíři Plzeň 13:3 (9:0)

Branky a nahrávky: 9. Bíro (Polák), 9. Laňka, 12. Krok (Laňka), 13. Polák, 17. Iljazi (Laňka), 22. Polák (Koubek), 25. Laňka, 26. Koubek, 27. Krok (Polák), 31. Laňka (Exner), 39. Exner (Iljazi), 54. Laňka (Zetka), 60. Laňka (Exner) – 45. Mašek (Sinkule), 50. Sinkule, 53. Mašek (Sinkule). Rozhodčí: Šťástka – Dočekal. Hráno bez karet.

Zatím největší kanonádu sezony předvedl Most na úkor Plzně. Duel západní skupiny otevřel program třetího kola a Most už v prvním poločase jasně ovládal hřiště, když Rytířům nasázel devět branek. Skvělé představení odehrál domácí Denis Laňka, jenž pětkrát skóroval a přidal dvě nahrávky. Most zvítězil 13:3.

MF Blanensko – Olomouc Mighty Ducks 4:5 (1:3)

Branky a nahrávky: 14. Rus (Paděra), 35. Paděra (Trajer), 52. Trajer (Rus), 53. Nemšovský (Klimeš) – 1. Kryl (Hegr), 16. Repček (Galus), 30. Kaďorek (Repček), 34. Kudlička (Mirvald), 57. Kryl (Šuba). Rozhodčí: Sýkora – Stria. ŽK: Nemšovský, Rus (oba Blanensko).

Olomoučtí Mocní kačeři po Brnu srazili také druhého jihomoravského favorita a opět o jednu branku. Blanensko ztrácelo od první minuty po trefě Pavla Kryla, ovšem v 53. minutě dramatický duel vyrovnal Adrian Nemšovský. O čtyři minuty později však Kryl druhým gólem rozhodl o olomoucké výhře 5:4. Hanáci uhlídali blanenského snajpra Ondřeje Paděru, který skóroval pouze jednou.

Vlci Kolín – Hanspaulka Praha 1:7 (1:4)

Branky a nahrávky: 25. Hetcl – 2. Žežulka (Rossmann), 3. Sodoma (Mařík), 18. Baran (Hanzlík), 27. Žežulka (Sodoma), 36. Rossmann (Žežulka), 58. Sodoma (Jákl), 60. Hanzlík. Rozhodčí: Pfeifer – Terber. ŽK: F. Kotek – Sodoma.

Ani napotřetí v novém ročníku se kolínští Vlci nedočkali superligových bodů. Obhájci titulu z pražské Hanspaulky byli jasně nad jejich síly, po třech minutách vedli o dvě branky a postupně navýšili skóre na 7:1. Dvakrát se prosadili Ondřej Žežulka s Jiřím Sodomou. Hanspaulka suverénně vede tabulku západní skupiny s devíti body a skóre 20:6, pátý Kolín a šestá Plzeň jsou stále bez bodu.

PAMAKO Pardubice – MF Baník Ostrava 6:8 (5:5)

Branky a nahrávky: 9. Lát (Hruška), 11. Merkl (Novotný), 14. Lát (Rosůlek), 16. Hrubý, 22. Stránský, 44. Lát (Hruška) – 2. Ševčík (Strnad), 6. Ševčík (Schmutz), 12. M. Murín, 17. Strnad (Ševčík), 28. Vala, 34. Strnad (Schmutz), 54. Vala (F. Murín), 60. M. Gaži (Frébort). Rozhodčí: Virčík – Prudil. ŽK: Vala, Frébort (oba Ostrava).

Nejzajímavější přestřelku třetího kola Superligy malého fotbalu viděly Pardubice, kde domácí PAMAKO přivítalo ostravský Baník. Poločasové skóre? 5:5. Ve 44. minutě ještě dovršil domácí David Lát hattrick a srovnal na 6:6, jenže v posledních šesti minutách vystřelili Baníku tři body Dušan Vala a Martin Gaži. Pardubice stále čekají na první body, Ostrava je čtvrtá, ovšem má pondělní dohrávku druhého kola s Olomoucí k dobru.

Vikings Brno – Jihlava 2:3 po pokutových kopech (2:0)

Branky a nahrávky: 17. Havlín (Krejčíř), 21. Havlín (Vintr) – 53. Votoupal (Trojánek), 58. Míča, rozhodující penalta Konrád. Rozhodčí: Perutka – Růžička. ŽK: Plichta (Jihlava).

Tři prohry ze tří utkání, i když dvě až po penaltovém rozstřelu. Nelichotivou bilanci mají fotbalisté Vikings Brno v úvodu nového ročníku. Přitom tentokrát na domácím hřišti vše vycházelo ideálně, když ve 21. minutě po dvou gólech Dominika Havlína vedli o dvě branky. Potíže jim začaly až v 53. minutě, kdy snížil Michal Votoupal, a dvě minuty před koncem poslal duel do pokutových kopů Jiří Míča. V rozstřelu se lépe vedlo Jihlavě, rozhodující trefu si připsal brankář Lukáš Konrád. Jihlava o bod vede neúplnou tabulku východní skupiny, Brnu patří pátá příčka, tedy pod čarou postupu do play-off.

Koráb Praha – Partyzan Příbram, úterý 20.30