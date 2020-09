Výběr Pražské klubové fotbalové ligy tak prožil premiérový pocit z vítězství v celostátní soutěži. „Jsme maximálně spokojení. Oba týmy chtěly vyhrát, protože na začátku sezony prohrály. Zaspali jsme úvod utkání, ale pak jsme do toho dali maximum, kluci se furt vraceli a vzadu jsme hráli skvěle,“ liboval si pražský brankář Ladislav Orlich.

Zápas rozsekl úvodní gól, který dvě minuty před poločasovou přestávkou vstřelil Michal Beneš. „Dopředu nás ze začátku trápila koncovka, jinak jsme podali hezký výkon. Dali jsme první gól, po kterém jsme se uklidnili. To byl základ úspěchu, pak nám to tam začalo padat,“ vystihl klíčový moment Orlich.

Šest minut po přestávce Beneš definitivně zlomil odpor domácích. „Na place to bylo vyrovnané utkání, bohužel jsme neproměnili šance, které jsme si vypracovali. Už v prvním poločase jsme měli víc ze hry a vytvořili si víc příležitostí. První branka nás zlomila a po nástupu do druhého poločasu nás definitivně položil druhý gól. Pak se to s námi vezlo,“ hlesl kolínský hráč Jindřich Stránský.

Pražskou výhru stvrdili Janové Doležal a Carda. „Chceme postoupil do play off, to je jasné. Uvidíme, jak se nás bude dařit postupem času, ale první výhra nás určitě zvedne a snad to půjde,“ doufal Orlich.

Koráb je po dvou kolech pátý, Kolín poslední šestý v západní skupině. „Chceme se zvednout, vyhrát a nějaké body mít. Čekali jsme, že je získáme už teď s Pražáky. Nakonec to nevyšlo, ale nevzdáváme se a snad je přivezeme v příštím zápase,“ přál si Stránský.

Vlci Kolín – SC Koráb Praha 0:4

Branky: 9. a 36. Beneš, 40. Doležal, 44. Carda. Rozhodčí: Šik – Pelikán. ŽK: Biroš, Rosendorf (Kolín). Diváci: 35. Poločas: 0:1.

Vlci Kolín: Daniel Bína – Stanislav Rosendorf, Jakub Kovařík, Jakub Kuchař, Vít Piskač, Jiří Oberreiter, Jindřich Stránský, Martin Biroš (C), Petr Linart, David Koděra, Lukáš Dostál.

SC Koráb Praha: Ladislav Orlich – Michal Beneš, Palo Lehotský, Petr Kryštof, Jan Carda, Jan Doležal, Tomáš Kouklík, David Macháček, Jakub Nový (C), Tomáš Rossmann.