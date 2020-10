V osmi odehraných zápasech jste nasázel svým soupeřům jedenáct gólů. Jste s touto bilancí spokojený?

Ano, ale tým to ode mě očekává. Jsem útočník, takže góly jsou moje práce.

Na dálku soupeříte o nejlepšího okresního střelce vyšších soutěží s Jiráněm ze Slovanu Poděbrady. Sledujete tuto statistiku?

Samozřejmě jsem o tom už slyšel, ale nějak to neřeším. Radši bych svoje góly vyměnil za body do tabulky.

Střelecky naprázdno jste vyšel ve dvou zápasech. Měl jste i v nich nějaké šance?

Myslím, že proti Průhonicím jsem měl jednu nebo dvě šance a dosud v posledním zápase s Hlízovem jsem se nedostal ani do jedné šance.

Naopak v pěti duelech jste se trefil dvakrát. Ve kterém zápase jste byl nejblíže hattricku?

Myslím, že to bylo v zápase s Čáslaví.

S kým si na hřišti a mimo něj nejvíce rozumíte?

Na hřišti si hodně rozumím s Tomášem Javorkem, který se mnou hraje v útoku, má hodně zkušeností a dává mi balony, jaké potřebuji. Je to skvělý hráč. Mimo hřiště se snažím vycházet opravdu s každým, jsem typ člověka, co má rád srandu a snaží se dělat kabinu.

V minulých sezonách jste působil třeba v Českém Brodě nebo v Poříčanech. Kde se vám dařilo fotbalově nejvíce?

V Českém Brodě jsem poprvé nakoukl do divize, to byla dobrá zkušenost. Ale nejhezčí vzpomínky mám na Poříčany, byla tam skvělá parta kluků, kterou vybudoval trenér Zdeněk Šmejkal mladší. Vykopali jsme postup do divize, takže to byl krásný pocit. Zvlášť když jsem v posledním zápase dal čtyři branky, my vyhráli 6:1 a postoupili. Myslím, že jsem to slavil ještě měsíc potom (smích).

V mládežnických kategoriích jste hrál ve Velimi nebo v Kolíně. Jaké byly vaše fotbalové začátky?

Začínal sem s fotbalem někdy kolem devíti nebo desíti let ve Velimi, kdy mě k tomu dovedl můj kamarád Matěj Kasal. Ve Velimi jsem strávil od mládí krásné roky, nastřílel jsem tam spoustu gólů. Hodně sem pendloval mezi Velimí a Kolínem, kde jsem hrával první dorosteneckou ligu, ale spíš jsem byl vždy pro tu Velim, kde jsem už v šestnácti letech dostával šance v A týmu. Myslím, že to pro můj vývoj bylo nejdůležitější. Pak přišla zranění, operace kolene a nakonec jsem odešel do Nové Vsi, kam mě přivedl pan Vrkota, který mi strašně pomohl a jsem mu vděčný. Odehrál jsem tam tři zápasy a přišla nabídka ze Sokolče, kam mě uvolnil bez problému, což se často nevidí. V Sokolči jsme vlastně hned ten rok vyhráli I.B třídu já jsem byl nejlepší střelec soutěže a hned po sezoně jsem dostal nabídku do Českého Brodu a šel sem to zkusit. Dokázal jsem si, že když chceš, tak jde všechno. Po ose Nová Ves – Sokoleč - Český Brod - Poříčany jsem zpět doma v Sokolči, kde si fotbal užívám, i když vím, že bych ze sebe mohl vymáčknout mnohem víc.

Jaká je vaše nejsilnější zbraň?

Rychlost.

Sokoleč je zatím na čtvrté pozici, ale soutěž je hodně vyrovnaná. Na první Hlízov ztrácíte jen dva body. Je ve vašich silách celou soutěž vyhrát?

Určitě máme tým, který by obstál i ve vyšší soutěži a věřím že to vyhrajeme.

VIZITKA

Bydliště: Velim

Narozen: 7. srpna1996

Zaměstnání: zámečník/svářeč

Znamení: Lev

Další oblíbené sporty: futsal, nohejbal, beerpong

Oblíbené jídlo: rajská

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Harry Potter

Oblíbená hudba: asi všechno