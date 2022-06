Fotbalová sezona skončila, hráči mají klid na odpočinek a manažeři a trenéři shánějí posily do dalšího ročníku. A tak je také čas na bilancování. Třeba nejlepších okresních střelců ve vyšších soutěžích. Fotbalisté okresních zástupců se rozhodně neztratili.

Nejlepším střelcem divizní skupiny C se stal kolínský Jiří Sodoma, který nastřílel 29 gólů a výrazně tak přispěl k postupu do třetí ligy. I.B třídu opanovaly Býchory a tak se stal nejlepším kanonýrem Adam Vyhnánek, autor čtyřiadvaceti přesných zásahů. Do statistik ale promluvili i další borci okresních celků hrajících vyšší soutěže.