Po prvním jarním kole minulé sezony skončil jako trenér Libor Pala, kterého nahradil jako hrající kouč Jaroslav Havrda. Ten už ale nadále trénovat nebude, bylo to jen dočasné řešení. Zkušený hráč se vrací na zelený pažit jako hráč.

„Předem bych chtěl velice poděkovat Liborovi (Pala – pozn. red.) za odvedenou práci. Byla to s ním jízda po všech stránkách a přinesl do naší hry spoustu skvělých návyků,“ uvedl Jan Sekera, který je momentálně zraněný a bude zastávat pozici trenéra. „Kormidlo převzal po Palovi Jarda Havrda a nasměroval tým z Polabce ke třetímu místu, což je historický úspěch,“ těšilo Sekeru. „Pokusíme se navázat na tento úspěch i v další sezoně,“ podotkl nový kouč Slovanu, který je zároveň manažerem. „Náš klub působí ve skromných podmínkách, takže je mojí kompetencí chod A týmu. Shánění financí a nových hráčů,kterým by nejstarší klub v Poděbradech přirostl k srdci,“ řekl Sekera.

Většinou je zvykem měnit kádr ve velkém v zimní pauze, která je podstatně delší než ta letní. Na Slovanu za to ale opravdu vzali. Do Břežan odešel Pavel Mišák, do Německa obávaný útočník Lukáš Jiráň. „Těmto hráčům bych chtěl poděkovat za velký kus práce, kterou oba odvedli. Hlavně Pavel Mišák byl u úplného zrodu našeho týmu, který hrál třetí třídu. Lukáš Jiráň je s námi v kontaktu a není vyloučený jeho návrat v budoucnu zpět,“ uvedl trenér a manažer v jedné osobě. „Oba tyto odchody jsou pro nás velkou ztrátou, ale byl jsem na ně dopředu připravený, takže jsem měl prostor zareagovat v podobě nových tváří,“ přidal.

A těch je v mužstvu více než dost. To také potvrzují slova Jana Sekery. „V současné době se nám povedlo dotáhnout příchod Vráti Kořínka z divizních Kosmonos,

Tomáše Kanavala, který hrál v Německu. Dále přišel David Císař z Horek nad Jizerou. Další hráči, kteří s námi trénují, nejsou ještě administrativně dotažení, takže bych je nerad zmiňoval. Jedná se o dva hráče ze Sparty Kolín a jednoho hráče z nedalekého klubu,“ vypočítává nové akvizice manažer. A to není všechno. „Dále mohu prozradit, že jednáme o příchodu ještě jednoho hráče z Brandýsa nad Labem a soupiska ještě není uzavřená.“

Do přípravy se navíc zapojili hráči, kteří měli v průběhu jara zdravotní problémy. „Pro nás je i důležitý návrat Honzy Bernarda, který se vrací po zranění a bude velkou posilou, až dožene tréninkové manko. Vrací se po zranění Jaroslav Havrda a doufám, že bude i pro mladé hráče velkým mentorem, který jim může hodně pomoci v další kariéře,“ věří nový kouč poděbradského mužstva.

Největší posilou by měl být zmíněný Kořínek. „V loňském ročníku vsítil devatenáct branek a byl druhým nejlepším střelcem divizní skupiny B. Jedná se o charakterově výborného hráče, kterého jsem vedl při působení v Úvalech. Od té doby udělal velký progres a věřím, že to ukáže v této sezoně,“ popsal útočníka Sekera. „V kabině má kamarády, za kterými šel a není vyloučeno, že někdo ze staré party se u nás ještě neobjeví,“ řekl trenér.

Realizační tým doznal také větších změn. „Na pozici vedoucího mužstva se nám podařilo přemluvit legendu Slovanu Petra Krále, který přijal i roli jako čestný člen našeho klubu. Trenérsky nám bude vypomáhat Honza Prochazka, dlouholetý člen FK Kolín a druholigových Pardubic, kde působil i jako hráč, a za to jsem velice rád. Je to vítězný typ,“ pochvaluje si Sekera.

Hráči Slovanu začali přípravu individuálními výběhy, pak najeli na tradiční dril. Mužstvo čeká čtyři přípravné mače a soustředění v domácích podmínkách. Slovan už porazil vysoko 7:1 Řečany (I.B třída). „Utkání mělo kondiční charakter. Protočil jsem všech dvacet hráčů, se kterými počítám do hry a byl jsem velice překvapený. Utkání nabídlo spoustu šancí a hlavně noví mladí hráči předvedli výborný výkon,“ těšilo kouče Slovanu. „Na hodnocení síly týmu je ještě brzy, ale cítím, že jdeme správným směrem a snad si to uvědomí i naši hráči, že hrají za klub s velkou tradici v Poděbradech,“ dodal Jan Sekera.