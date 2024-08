Velim vstoupila do sezony úspěšně, když zvítězila 2:0 na půdě Dobříše. Její góly dali ve druhém poločase Šourek a Šindelář. Pak hrála doma s nováčkem z Rakovníku a zápas skončil naprosto stejným výsledkem. Po bezbrankovém úvodním dějství padly oba góly po pauze a ty dal během pouhých pěti minut Hannich.

Nyní bude hrát mužstvo trenéra Radima Truksy podruhé za sebou doma a podruhé to bude s nováčkem. Tentokrát přijede mužstvo Tuchoměřic. To má na kontě úvodní vítězství nad Tuchlovicemi a krutou porážku 0:4 na půdě Poříčan. Favorit utkání je tak předem naprosto jasný. „Hlavně si budeme chtít udržet náš projev jako doteď. Chceme hrát dobře odzadu a domácí utkání každopádně zvládnout,“ přeje se před sobotním utkání Jan Hannich, který se ve středečním vloženém kole krajského přeboru zapsal mezi střelce dvakrát a zajistil tak svému týmu výhru nad Rakovníkem.

On i jeho spoluhráči budou věřit, že mu střelecká slina vydrží. „Taky doufám,“ usmál se třicetiletý ofenzivní fotbalista Velimi. „Do každého zápasu jdu s tím, že chci vyhrát a že chci dát gól. Pak záleží na tom, zda se do nějaké šance dostanu a pak se musím soustředit na to, abych ji proměnil,“ řekl Hannich.

Domácí prostředí mluví ve prospěch Velimi, ale to nemusí být vždy to rozhodující. „Soupeře budeme teprve zkoumat a jeho hru analyzovat. Budeme to řešit až na pátečním tréninku,“ dodal Jan Hannich, který do Velimi přišel z Čáslavi.

Venku mimo jiné hrají také všichni zástupci nejnižší krajské soutěže (Velim B, Pečky, Český Brod B a Jevany).