Škoda je na odchodu z Kolína, z rezervy Českého Brodu zase střelec Petr Sedláček

V minulých letech to bylo asi o něco žhavější téma. Ovšem i letos volné přestupy hýbaly okresním fotbalem. Mezi nejzajímavější přestupy patří bezesporu odchod Jana Škody z divizní Sparty Kolín do Červeného Kostelce. Do Kolína naopak míří z třetiligových Záp František Hakl. Kanonýr rezervy Českého Brodu Petr Sedláček jde ohlásil přestup do Milčic.

Střelec Petr Sedláček (s míčem). | Foto: Deník / Malinovský Vladimír

Jan Škoda (30) Sparta Kolín – Červený Kostelec

František Hakl (31) Zápy – Sparta Kolín

Petr Sedláček (33) Český Brod – Milčice

Jakub Kovařík (27) Velim – Libidřice

Martin Novotný (30) Velim – Cerhenice

David Konůpek (27) AFK Pečky – Plaňany

Dominik Borovička (27) Liblice – Tuchoraz

Štefan Kováč (18) Liblice – Rostoklaty

Dominik Tichý (23) Býchory – Nepolisy

Marek Hrstka (29) Žiželice - Svojšice Z plácku na Euro. Všechno mu skončilo v síti, vzpomínají Kraslice na Krmenčíka Přečíst článek ›

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu