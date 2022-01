Posuďte sami. Boháč sám v dětství fotbal hrával, dokonce ve Spartě, jenže přednost pak dostalo studium na konzervatoři. Jeho nadání však uměním nekončí, byť je hudebním skladatelem. Má také ducha manažerského, přes třicet roků vede firmu a právě s tou kdysi přišel na pomoc uvadajícímu komornímu festivalu s Českém Krumlově. „Genius loci města a zámku je tak silný, že jsem přišel na podzim roku 1991 do firmy s návrhem, abychom založili novou hudební tradici, která by ale nebyla v rámci hudebních žánrů nijak omezena,“ vysvětluje svůj někdejší krok, z něhož se stala pevná cesta, ze které ani jednou neuhnul.

Do jednoho z nejkrásnějších měst republiky postupně přijali pozvání obrovské hvězdy, například už zmíněný Placido Domingo, Reneé Fleming, z domácích pak Eva Urbanová, Adam Plachetka, Dagmar Pecková, či Václav Hudeček. Festival rostl a dnes i přes pandemii koronaviru pořád patří k největším v republice. „Pořád je to moje dítě, a ty se neopouštějí, ale už svůj trochu čas rozmělňuji. Mám výborné spolupracovníky včetně dcery Gabriely, která získala umělecké vzdělání i na zahraničních univerzitách a hodně mi s festivalem pomáhá a počítám, že ho bude v budoucnosti dále rozvíjet.

S životní partnerkou Janou Havlovou, která je organizátorkou nejen festivalových exkluzivních eventů, mají dvě děti a ty zaujal shodně fotbal. A hrají ho výborně!

Syn David se přes Lochkov, Hostouň a Motorlet vyšvihl až do Bohemians a nakonec do Sparty. Je mu šestnáct, ale na Letné už hraje za devatenáctku a slavný klub mu nabídl smlouvu. Dcera Natálka hraje také fotbal a také výborně. Zatím v Hostouni, ale i ona by v budoucnu mohla zamířit do ligy. Prošla si již také vloni i reprezentačním výběrem. „Dětem jsem se snažil věnovat, když jsem viděl, že je fotbal baví. Snažím se je i řídit promyšlenými kroky. Že už ve Spartě v minulosti některé talenty nedopadly dobře? Možné to je, ale v současnosti nás Adamové Hložek a Karabec přesvědčují, že Sparta dává kvalitní příležitosti i mladým hráčům. Když podepíšete moc dlouhou smlouvu, může se to otočit proti vám, ale my to takhle s agenturou pana Nehody, který Davida zastupuje, neděláme,“ hlásí Boháč a dále vysvětluje, proč zrovna Sparta. „V podmínkách Prahy je to dle mého názoru spolu se Slavií nejlepší klub, kde se může mladý hráč rozvíjet. Sparta nás navíc oslovila první a také musíte koukat na to, jak s dojížděním z domova a ze školy. To vše rozhodovalo.“

A jak se Jaromír Boháč dostal k trénování dětí v Hostouni? Mimochodem 13. ledna to bylo přesně pět let, kdy po oslovení kamarádem Davidem Šípem na svém kempu převzal tehdy přípravu Hostouně a stejný tým vede (i se Šípem) dodnes. „Mně se líbí, že se moje záliby prolínají. Umění je hodně o emocích, naopak ve vedení firmy musíte svoje lidi vést k profesionálním postupům. Podobné principy však potřebujete i při vzdělávání jiném, třeba fotbalovém,“ říká a doplňuje, že sport je podle něj pro výchovu dětí výborný. „Jsou v něm také emoce, cílevědomost. Ale rozvíjíte tady celou osobnost. Musíte mít i dostatek trpělivosti s těmi dětskými a později teenagerskými dušičkami. Děti se musí učit žít a najít si své místo v kolektivu, rostou tu z nich nejen fotbalisté, ale chci, aby i kvalitní lidé. Moje trenérská filozofie je, že v dětství nemáte řešit až tak, jak hraje mužstvo ale hlavně zabezpečit individuální růst každého hráče. Protože každý z nich půjde v dospělosti svojí sportovní cestou."

Sokolové z Hostouně mohou být jedině rádi, že Boháč jejich tým mladíků před lety převzal. S Šípem dělají pro kluky možné i nemožné, zařídí soustředění, výjezdy do zahraničí, zajímavé tréninky. Ne náhodou je v týmu řada talentů, ne náhodou třeba teď při Zimní lize Meteoru ještě tým Hostouně neztratil ani bod. „Tempo a energie, jakou Jaromír do trénování dává, je neuvěřitelné, tahle práce je to prostě i jeho velké hobby, myslím…“ usmívá se Bohumil Kučera, jeden z tátů, jimž Boháč vede syna.

Třeba někdo ze současných hráčů využije kvalit trenéra a dojde ve fotbale tak daleko jak si jen sám umí představit.

Vzhledem k tomu, že se v Hostouni hraje třetí liga dospělých, mají právě tady ideální možnost udělat do světa velkého fotbalu zásadní krok.