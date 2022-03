„S Patrikem jsme v kontaktu. Poslední zprávy jsou, že by to mělo být dobré. Už trénuje a připojuje se k týmu. Leverkusen hraje ve čtvrtek pohár a v neděli ligu. Patrik věří tomu, že nastoupí aspoň do jednoho zápasu. Podle toho se ukáže, jestli bude k dispozici, nebo ne,“ vysvětlil trenér Šilhavý. „Sám je natěšený a věří, že bude k dispozici,“ dodal.

„Naši lékaři jsou ve spojení s lékaři Leverkusenu. Všichni věříme, že bude v pořádku,“ doplnil manažer reprezentace Libor Sionko.

Pokud vše půjde podle plánu, bude právě Schick hlavní ofenzivní zbraní českého výběru. Do útoku Šilhavý nominoval také bývalého hráče Slavie Jana Kuchtu, který v zimě přestoupil do ruského Lokomotivu Moskva. Vzhledem k situaci způsobené válkou na Ukrajině nebylo jisté, jestli se na sraz do Prahy dostane.

„V současné chvíli máme pro Honzu spojení sem. Poletí přes Bělehrad a Vídeň do Prahy. Jsou tam dva přestupy, ale je možné ho sem dostat. Snad se už nic nezmění,“ prozradil Sionko.

Nominace na baráž:



Brankáři: Jiří Pavlenka, Jindřich Staněk, Tomáš Vaclík.

Obránci: Jakub Brabec, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, David Zima, Jaroslav Zelený.

Záložníci: Antonín Barák, Tomáš Holeš, Jakub Jankto, Ladislav Krejčí ml., Lukáš Masopust, Jakub Pešek, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Jan Sýkora.

Útočníci: Adam Hložek, Jan Kuchta, Ondřej Lingr, Patrik Schick.

Trenérovi Šilhavému momentálně dělá největší vrásky obsazení zadních řad. Kompletní čtveřice, která nastupovala na mistrovství Evropy, není k dispozici. Vladimír Coufal je po operaci a k dispozici nejsou ani Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas a Jan Bořil. Zkušený Pavel Kadeřábek navíc oznámil konec reprezentační kariéry.

„Samozřejmě mě mrzí, že Pavel skončil. Musím to ale akceptovat stejně jako u Vládi Daridy. Myslel jsem, že se k nám připojí, pak se ale ozval s tím, že to zvážil s rodinou a končí. Mrzí mě to, ale musíme to respektovat,“ prohlásil trenér národního týmu, který se rozhodl i pro nominaci dvou reprezentačních nováčků.

Těmi jsou sparťanský Ladislav Krejčí mladší a slavistický Ondřej Lingr. „Oba dlouhodobě vykazují dobrou výkonnost a už v jednadvacítce byli oporami. To teď dokazují i ve svých klubech,“ vysvětlil Šilhavý jejich nominaci a u Krejčího ocenil jeho univerzálnost.

„Holeš, Zelený i Krejčí jsou schopni zaskočit na stoperu. Máme asi dvě nebo tři varianty, se kterými pracujeme,“ prozradil Šilhavý, který si v nominaci zatím nechal dvě volná místa. Ty obsadí nejpozději v pondělí a už teď je jasné, že minimálně jedním z povolaných bude další obránce.

Právě v pondělí se pak celý tým sejde v Praze, kde absolvuje dva tréninky před odletem do Švédska. V tamní Solně pak Češi ve čtvrtek 24. března od 20:45 vyzvou domácí tým. Vítěz duelu sehraje finále baráže proti Polsku, které postoupilo po vyřazení Ruska bez boje.

„Věřím, že my budeme vítězným týmem. Kdybych to měl vyjádřit číselně, tak je to padesát na padesát. Švédové mají výhodu v tom, že je poženou plné tribuny. Jsou silní, hrají jednoduchý fotbal a mají rychlé útočníky. Je to nebezpečný tým a jednoduché to určitě nebude. Poslední zápasy hrají pohromadě a jejich sestava se mění minimálně,“ uvedl Šilhavý na konto příštího soupeře.