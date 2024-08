Já pevně věřím, že většině účastníků kolínských okresních soutěží přinesl zejména zábavu, radost ze hry a pozitivní emoce. Gratuluji tímto všem vítězům a postupujícím. Samozřejmě ne všichni mohli vyhrát, máme tu týmy, které nepostoupily, některé dokonce sestoupily, ale to je fotbalový život a motivace do dalšího ročníku.

Před loňským ročníkem bylo rozhodnuto, že zanikne jedna skupina I.B třídy. Bylo kolem toho hodně diskuzí. Co tomuto rozhodnutí říkáte?

Nepovažuji to za šťastné rozhodnutí. Vzhledem k velikosti Středočeského kraje si myslím, že pět skupin I.B třídy byla dobrá volba. Bohužel toto rozhodnutí o zrušení jedné skupiny I.B třídy, které učinilo vedení Středočeského krajského fotbalového svazu, se výrazným způsobem dotklo našeho okresu a našich oddílů. Jednak těch hrajících I.B třídu, tak zejména těch hrajících okresní přebor. Toto rozhodnutí tak výrazně ovlivnilo průběh soutěžního ročníku ve smyslu vyšší „nervozity“ mezi oddíly z obavy možného sestupu.

Jak hodnotíte fotbalové dění na Kolínsku z pohledu předsedy za dobu od poslední volební valné hromady?

Z pohledu předsedy rozhodně pozitivně. Za celou dobu probíhají soutěže poklidně, bez nějakých závažnějších excesů. Jsou to spíše specifické jednotlivosti, které se dostanou až na výkonný výbor. Jinak vše bez problémů zvládají jednotlivé komise – sportovně technická, disciplinární či komise rozhodčích a delegátů. A samozřejmě nesmím zapomenout ani na komisi mládeže, starající se o okresní výběry. Byl bych rád, kdybych to mohl říci i z pohledu klubů, ale odezvy z klubů říkají trochu něco jiného. Nicméně jako OFS se snažíme oddílům v rámci možností pomoci.

Co se dá říci k dosavadní spolupráci ve Výkonném výboru, kde se sešla takřka půl na půl vítězná kandidátka s opozicí, přičemž v období voleb byly ty vzájemné vztahy všelijaké?

Z mého pohledu se jedná o vesměs konstruktivní debaty, ve kterých zjednodušeně řečeno vítězí platné fotbalové řády a zdravý rozum.

Proč se nekonala už žádná valná hromada OFS Kolín po té minulé volební, když jste po vítězství ve volbách deklarovali, že je potřeba vypisovat valné hromady častěji?

Toto je pro nezasvěceného trochu složitější problematika. My jsme zejména deklarovali, že chceme změnit stávající Stanovy OFS Kolín, ve kterých je nastaveno uspořádání Valné hromady jednou za čtyři roky. A zároveň jsme říkali, že chceme navázat na změnu velkých stanov celého FAČR. Předchozí snaha o změnu velkých stanov skončila v roce 2022 fiaskem, ale bylo v ní deklarováno, že Stanovy okresních svazů budou zrušeny. Jak jistě víte, ke změnám Stanov došlo až v květnu na valné hromadě FAČR a nás nyní čeká příprava Statutu nahrazujícího Stanovy a jeho schválení na nejbližší valné hromadě. Každopádně jsme během posledních dvou roků uspořádali několik setkání s oddíly, kde jsme na jednu stranu oddílům prezentovali, co se na okrese a obecně ve FAČR děje, a na druhou stranu se jednotlivých oddílů ptali, co je trápí, jak jim pomoci. Určitě každému z oddílů, kdo se účastnil, v tomto směru děkujeme za zájem a za podněty. Součástí setkání byla i prezentace výsledků hospodaření za předchozí roky, včetně komentářů jednotlivých položek a porovnání s předchozími roky. Také bych dodal, že konání valné hromady je záležitost poměrně nákladná, a s ohledem na to, že patrně jediným bodem programu by kromě diskuse bylo schválení hospodářských výsledků, si nejsem zcela jist, že by o valnou hromadu byl ze strany oddílů zájem.

Z jakého důvodu nebyl dovolen řádný člen Výkonného výboru namísto zesnulé paní Hrabalové, i když od nešťastné události uběhlo hodně času?

Paní Hrabalová nás bohužel opustila už před téměř třiceti měsíci a pro okresní fotbal to byla velká ztráta. Doplnění počtu nebyla povinnost a jednomyslně jsme se na výkonném výboru rozhodli, že výkonný výbor nebudeme doplňovat ani novou volbou, ani neúspěšným kandidátem na člena VV z posledních voleb. Akceschopnost výkonného výboru to nijak neovlivnilo, a i v šesti členech pracoval bez problémů.

Slyšel jsem názor, podle něhož je OFS Kolín sběrem rozhodčích a delegátů vyřazených pro nedůvěru z vyšších soutěží. Vyvrátíte mi ho?

Každý má právo na názor a já budu poslední, kdo chce takové právo upírat. OFS Kolín jako celek má ke konci roku více než pět tisíc členů a více než čtyři tisíce šest set aktivních hráčů, z toho je více než dva tisíce mladších osmnácti let. Když se podíváte do složení výkonného výboru, jednotlivých komisí, tak já osobně nemám k žádnému členu informace, že by byl vyřazen pro ztrátu důvěry. Chybu může udělat každý, ale hned to přece neznamená, že ztratil důvěru.

Jak se daří začleňovat do struktur OFS Kolín nové mladé rozhodčí a co pro ně děláte?

Pro mladé rozhodčí jsme zavedli program materiální podpory, kdy jim v podstatě na náklady svazu zakoupíme pro začátek velkou část vybavení. Zároveň se snažíme, aby zejména zpočátku měli podporu zkušených delegátů, coby mentorů na jejich první utkání. Chceme, aby získali jistotu, aby zpočátku měli oporu, zejména v administrativně organizačních věcech kolem utkání. Též jsme jako OFS Kolín i lobovali za zvýšení odměn rozhodčích, což se samozřejmě netýká jen nových, ale všech. Chtěli jsme to i cestou, že by část odměny hradily oddíly přes sběrnou fakturu v IS FAČR. Bohužel jak zvýšení odměn, tak úprava informačního systému pro tyto účely není úplně prioritou vedení FAČR. Souhrnně – snažíme se, ale ne vše se daří. Tady bych apeloval na oddíly, na fanoušky, aby byli zejména k začínajícím rozhodčím více tolerantní. Protože mladí rozhodčí končí i z důvodu nevybíravých urážek jejich osoby z řad některých funkcionářů.

V poslední době si spousta klubů stěžuje na výkony rozhodčích. Neplánujete v době moderních technologií zavést povinnost nahrávat utkání kamerou? Ptám se pro to, že bývalo zvykem, že co napsal rozhodčí do zápisu, tak bylo svaté. Takto by byla zpětná kontrola a v případě prohřešku možnost potrestat i sudí…

Máte asi více informací, než se dostane ke mně. Oficiální stížnosti na výkony rozhodčích na okrese téměř nemáme. Pokud však mám informace z odborných komisí – TK, DK, RK, tak se každá z nich snaží získat maximum informací ke sporným situacím a podle toho pak i dle toho rozhodovat. Kluby mají možnost a jistě znají způsob jak uplatnit svá práva, pokud oprávněné cítí křivdu. Jako OFS Kolín jsme zakoupili VEO kameru. Každý z okresních oddílů má možnost si ji vypůjčit a pořídit nahrávku z utkání.

Okresní svazy zřejmě brzy dostanou od FAČR velmi slušné finanční prostředky, které byly od loňska zmrazeny. Máte rozmyšleno, zda s penězi nějak nadstandardně naložíte?

Jistě to víte, ale uvolněné prostředky mají zčásti volný režim v rámci uvážení VV a zčásti své pevné určení. Všechny prostředky je potřeba vyúčtovat. To musíme respektovat a na VV přijmout takové programy, abychom pomohli jak oddílům, tak náboru nových rozhodčích.

Chystají se nějaké sportovní novinky pro soutěžní ročník 2024/25?

Asi nejvíce atraktivní bude povinnost hostujících družstev v kategorii dospělých respektovat barvu dresů domácích. Chceme i maximalizovat počet mládežnických týmů, ale přesné složení soutěží, věkových kategorií včetně počtu členů jednotlivých týmů bude známo až po termínu přihlášek. Novinkou také je, že i na okrese budeme chodit na ligový fotbal (smích). Soutěže se nově budou nazývat 8. až 10. liga.

Volební období se pomalinku nachyluje, už víte, zda budete znovu kandidovat na předsedu OFS Kolín?

Zatím nejsem rozhodnutý.