Slovan Poděbrady – Český Brod B 1:4

„Soupeř byl tak na naší úrovni, ale my se stále potýkáme s tím, že nemáme útočníka. Vypracovali jsme si několik příležitostí, ale nic jsme nedali. Chybí nám Jiráň a už to vypadá, že ani nebude. My se dostaneme do šancí, ale gól nedáme. Chybí nám pak ta pohoda při vedení, co jsme dříve mívali. Utkání bylo herně vyrovnané, v některých fázích jsme byli i lepším týmem, ale ze čtyř šancí jsme nic nevytěžili. Pak se naše hra po inkasované brance sesype,“ řekl po zápase trenér poděbradského Slovanu Libor Pala.

„Naše zápasy jsou ovlivněné tím, že někteří hráči skončili, někteří začali trénovat až tento týden. Podle toho zápasy také vypadají. Je to těžké, stále hrajeme v jiné sestavě, je třeba trénovat, ale chodí nás osm. Se zápasy můžeme být spokojeni, konečně jsme dostali méně gólů. Je potřeba, abychom chodili trénovat. Měli jsme v utkání rychleji přidat další branky, protože domácí se dostali do hry a vyrovnali. Podržel nás Šťastný, i když je to lenoch, vždycky dá nějaký gól a tenhle byl vítězný. Spokojen jsem také s mladými kluky, pro které je to těžké,“ hodnotil utkání hrající trenér českobrodské rezervy Jindřich Stejskal.

Branka Slovanu Poděbrady: Švára – Saska, Šťastný, Novotný, Krombholz. Poločas: 0:1.