Na pozici GTM okresu Kolín působím necelý půl rok, konkrétně od září 2021. Zatím jsem tedy v této funkci velmi krátce.

Co je tady vaší hlavní náplní práce?

Činností GTM je opravdu mnoho. Přes ukázkové tréninky v klubech, hodiny tělesné výchovy ve školách a školkách, spolupráce s akademiemi, organizace a trénování výběrů, zajišťování školení atd. Řekl bych, že GTM je takovým pojítkem mezi trenéry mládeže, FAČRem a komisí mládeže příslušného okresu.

Jaká je spolupráce s navštěvovanými kluby? Předpokládám, že převažují jen kladné ohlasy….

S kluby, které jsem za první půl rok ve funkci navštívil, je spolupráce perfektní. Mým cílem je postupně navštívit všechny týmy v okrese, které mají mládež nebo se chystají ji založit. Když je tam osobní vazba, vždy se vám lépe spolupracuje. Postupně se poznávám se všemi trenéry mládeže na okrese, za což jsem velmi rád. Další benefit je pochopení filozofie práce s mládeží v daném klubu, který navštívím. No a kluby také vidí, s kým mohou spolupracovat.

Zaznamenal jste ale také opačnou stranu mince? Že byste zájem necítil?

Určitě ano. A tady bych se rád na chvíli zastavil. Toto se projevuje hlavně u výběrů, kdy některé kluby nebo jejich trenéři nechtějí své hráče do výběrů okresu posílat. Těch důvodů, proč takto jednají, je více a úplně se s nimi neztotožňuji.

O co klubům jde nebo čeho se obávají?

Většinou mají strach, že by jejich svěřenec mohl zaujmout a poté přestoupit do „většího“ klubu. Ať už je ten důvod jakýkoliv, pochopit to nedokážu. Samozřejmě žádný trenér nechce přijít o svého nejlepšího hráče, ale na druhou stranu mým cílem jako trenéra je přece maximální rozvoj fotbalisty jako jedince a když má možnost se posunout dál, tak proč mu v tom bránit. Navíc je to ocenění trenérské práce, že dokážu vychovat fotbalistu, o kterého je zájem. Je to přirozená věc, že z vesnic přestupují šikovní hráči do města a z města zase do většího klubu. Vůbec to hlavně není o tom, že by ve větším klubu byli lepší trenéři, ale máte prostě daleko větší možnosti, jak děti rozvíjet. Trenérů je obecně málo, takže každý, kdo má chuť se vzdělávat, se může klidně do většího klubu také posunout.

Máte pro tyto kluby, které toto nechtějí pochopit, nějaký příklad?

Stejně jako Kolín posílá hráče do akademie v Pardubicích, do Slavie atd., měli by nejlepší kluci z ostatních klubů doplňovat Kolín. Ale pozor, rozhodně to musí dávat smysl pro obě strany a musí se to opravdu dobře vykomunikovat. Ideálně nejdříve oslovit trenéra příslušného hráče, který se domluví s vedením klubu, poté rodiče a samozřejmě to probrat i s hráčem samotným. Vynechání jakéhokoliv z těchto kroků je nešťastné a vím, že v minulosti k těmto situacím docházelo. Proto k tomu mají někteří trenéři odpor a tady se jim tedy nedivím. Spolupráce by měla být hlavně oboustranná a mělo by se postupovat vždy v zájmu dítěte a jeho rodičů.

Kromě toho, že jezdíte do fotbalových klubů, navštěvujete také základní a mateřské školy. Je ve školách velký zájem o ukázkové tréninky?

Ve školách zájem je, trochu to brzdila nařízení ohledně pandemie, ale i tak ochota spolupracovat byla.

Co se vám za dobu vaše působení ve funkci trenéra GTM povedlo nejvíce? Na co jste nejvíce pyšný?

Postupně se přidávají další týmy předpřípravek a mladších přípravek, to vnímám velmi pozitivně. Obecně mi přijde, že o fotbal je zase mezi dětmi zájem, což je perfektní a musíme z toho vytěžit maximum. Podařilo se nám také uspořádat kurz Coerver licence pro trenéry v našem okrese, za což jsem také rád, protože vzdělávání trenérů považuji za jeden z klíčových bodů rozvoje mládeže.

Mluví se také o dívčím fotbale…

Velkou radost mi dělá základna dívčího fotbalu, která je v rámci kraje u nás v okrese velmi široká.

A co byste rád do budoucna změnil?

Vrátím se opět k výběrům. Chtěl bych, aby všichni trenéři a hráči brali výběry jako reprezentaci okresu, protože tomu tak je. Také by bylo skvělé, kdyby se i trenéři samotní na těchto výběrech více podíleli. Mělo by být v zájmu všech trenérů, abychom se jako okres prezentovali v rámci výběrů co nejlépe, do jisté míry je to odraz, jak kvalitně se u nás s mládeží pracuje.

Na některých okresech se rozjely turnaje pro nejmenší fotbalisty 3+0. Někde už jsou naprosto běžné a těší se velkému zájmu. Jak je tomu na vašem okrese?

Troufnu si říci, že u nás na okrese jsme v tomto ohledu na velmi vysoké úrovni. Jedná se o turnaje pro předpřípravku a od září každý měsíc pořádáme minimálně dva turnaje, které jsou takzvaně open, tzn. může se do nich přihlásit jakýkoliv tým z okresu. A to podotýkám i přes zimu, kdy jsme turnaje přestěhovali do nové sportovní haly Borky. Hrajeme na několika hřištích, vždy na čtyři branky. Na turnajích tak nejsou žádné prostoje a během dvou hodin má každý hráč v nohách přes hodinu hracího času a díky systému 3+0 nespočet dotyků s míčem, které jsou v tomto věku zásadní.

Na těchto turnajích se projevují pokroky dětí a také jejich dovednosti…

Je perfektní, že všichni trenéři trénující tuto kategorii, máme stejnou představu o dovednostech dětí, takže turnaje jsou plné kliček, změn směru a vedení míče. Nakopnutý míč vidíte minimálně a pokud se tak stane, žádný z trenérů to nepřejde a ihned hráči vysvětlí, že toto určitě není to, co by po něm chtěl. Z tohoto pohledu jsem optimista a myslím, že za pár let bude u nás v okrese opravdu hodně zajímavých fotbalistů. Navíc co jsem zatím mohl navštívit kluby, dětí stále přibývá a na jaře budou v této kategorii další týmy.

Vedete také okresní fotbalové výběry?

Mám na starosti organizaci výběrů a v podstatě skoro ve všech se musím zapojovat i jako trenér. Tady bych ocenil větší zapojení od trenérů. Naším největším úspěchem bylo první místo dívek výběru v kategorii WU11. Velké díky patří trenérům Tomáši Salerno a Tomáši Růžičkovi, kteří se o děvčata starají v rámci Podlipanska a se kterými máme s dívčím fotbalem velké plány. Jak jsem již psal, základna dívek je u nás široká a také organizace je na vysoké úrovni.