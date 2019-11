Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat v anketě u článku a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Rozhodnutí je na vás. Kdo je osobností středočeského amatérského fotbalu 2019?

Petr Veselka, FC Křivsoudov, Benešov

Je předsedou klubu FC Křivsoudov přezdívaný Kýsa nebo El Prezidento, a to už déle než pět let. Současně je také správcem hřiště. Není asi moc dní v roce, kdy by v hlavě nenosil nějaký plán či nápad na zkvalitnění fungování křivsoudovského klubu. Organizuje v podstatě sám Pivní slavnosti, které jsou největším klubovým zdrojem příjmů (návštěva je každoročně cca 500 lidí), sehnal dotaci na zavlažování hřiště, organizoval postavení tribuny v křivsoudovském areálu, dále jeho osvětlení, rekonstrukci zázemí… Jeho práce sahá až za hranice okresu Benešov.

David Musil, TJ Slavoj Obecnice, Příbram

Díky Davidově lásce k fotbalu, k jeho zápalu pro trénování, přirozené autoritě, ale i kamarádskému přístupu a k neuvěřitelné schopnosti strhnout k fotbalu i toho posledního kluka nebo holku ve vsi, dokázal s mladšími a o 2 roky později se staršími žáky dosáhnout na Přeborníka okresu. Z téměř umírajícího sportu v obci má TJ Slavoj Obecnice přípravku, oboje žáky, dorost a muže. Na obec se zhruba 1200 obyvateli je to téměř zázrak. David je nejen trenér, ale organizuje i turnaje (Junior Cup) a loni se podílel i na organizaci 1. Sportovního plesu v Obecnici. Nebýt Davida nebyl by fotbal v Obecnici tam kde dnes je.

Josef Šmejkal, FC Lobkovice, Mělník

Stará se o chod klubu FC Lobkovice již pěknou řádku let. V mládeži přes stále větší úbytek aktivních hráčů drží tři týmy. Také je ústřední postavou při jednání s městem v otázkách investic a modernizace areálu zázemí klubu. Jednou z posledních velkých věcí je například vybudování automatického závlahového systému. Mimo to Josef Šmejkal vykonává funkci správce hřiště a nevynechá žádné domácí utkání lobkovických týmů napříč všemi kategoriemi. Navíc ke stejným hodnotám vede i své následovníky v podobě syna Radka Šmejkala st. (předseda klubu) a vnuka Radka Šmejkala ml. (trenér mladších žáků).

Lukáš Řezníček, AFK Milovice, Nymburk

Hlavní organizátor a předseda spolku Praga Cup. Turnaj je každoročně výjimečný tím, že se ho zúčastní i amatérští i profesionální sportovci. Na předešlých ročnících mohli účastníci poměřit své síly s profesionálními sportovci jako jsou Vladimír Šmicer, Václav Kadlec, Jiří Skalák, Ondřej Zahustel či Aleš Matějů. PragaCup zve ke startu všechny sportovce bez omezení pohlaví nebo zkušeností, kteří jsou staří 15-ti let. Díky Lukášovi Řezníčkovi má spoustu amatérský sportovců skvělý sportovní a nezapomenutelný zážitek.

Tomáš Haniak, Slavoj Kbely, Praha 9

Tomáše přivedla maminka do klubu Spartak Kbely už v jeho čtyřech letech. Brzy ukázal svůj talent a v dospělém fotbale byl oporou tehdy druholigové Čáslavi. Na svůj mateřský klub nikdy nezapomněl, dnes nastupuje za B tým ve 3. třídě a stará se manažersky o dospělý fotbal, o finance, i o celý kbelský sportovní areál. Přinesl do klubu mnoho zkušeností a nových fotbalových prvků. Je srdcem a hnacím motorem klubu. Nikdy nedostal a ani nechtěl ocenění, dělá vše z lásky ke klubu, ve kterém svou fotbalovou kariéru začal na tehdejším škvárovém hřišti a kde jako hráč nebo funkcionář působí více než 27 let.