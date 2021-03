Fotbalisté mají kvůli vládním nařízením dlouhé volno. Jak pauzu trávíte vy?

Trošku jinak než tomu bylo dříve. Jelikož je mnohem více volného času, trávil jsem více času na horách nebo v horách. Zalíbila se mi horská turistika. Člověk se krásně odreaguje, našlape desítky kilometrů většinou do kopce, a když mu přeje krásné počasí, užije si krásné výhledy. Také díky tomu, že na horách nejezdí lanovky a na sjezdovkách nejsou skoro žádní lidé, začal jsem se učit na snowboardu.

Udržujete se v kondici nebo spíše odpočíváte?

Nějakým způsobem se snažím udržovat v kondici, odpočívání už bylo dost. Máme od trenéra na každý týden plán toho, co máme dělat, abychom byli případně připraveni na to, že se ještě někdy začne hrát fotbal i na naší úrovni.

S fotbalem jste toho zažil už hodně, zahrál jste si s řadou výborných fotbalistů. Na koho vzpomínáte nejčastěji?

Eric Ezeala, se kterým jsem strávil několik sezon v Litoli a se kterým jsem si na hřišti opravdu rozuměl. Je to skvěle technicky vybavený hráč, taková hračička s výborným fotbalovým myšlením. U něj člověk věděl, že se motá někde kolem vás, můžete mu sklepnout balon, narazit si s ním a že od něj dostanete skvělou finální přihrávku.

Prošel jste několika regionálními kluby. Na které angažmá vzpomínáte nejraději?

Rád vzpomínám na každý klub, ve kterém jsem kdy působil. Ale asi nejhezčí období jsem zažil v Ostré. Přece jenom po třech a půl letech fotbalového života je těch hezkých momentů nejvíc. Příjemné domácí prostředí, skvělé zázemí, fajn lidé, kteří se starali o chod klubu, fanoušci pravidelně chodili na zápasy v hojném počtu, osterští ultras Letňanští chrti, pro které nebyl problém vycestovat na zápas až do Souše, kde nás povzbuzovali a při odjezdu autobusu vyprovázeli dýmovnicemi a chorály. Měli jsme v týmu spoustu šikovných a skvělých fotbalistů, podařilo se za trenéra Kafky vyhrát krajský přebor a postoupit do divize, kde jsme se následující dvě sezony pohybovali v horních patrech tabulky a bůh ví jak by to pokračovala dál kdyby…

Takže na Ostrou nedáte dopustit…

Každopádně je potřeba také zmínit to, že Ostrá fungovala i jako celek, to znamená, že fungoval kromě A týmu také rezervní tým, dorosty, žáci, přípravky. Tady se na mládež vůbec nezapomínalo, ba naopak. Obrovské díky tam nahoru Honzovi Hradeckému za to, co pro Ostrou udělal. Díky patří samozřejmě i paní Hradecké.

Před přerušením soutěží jste se potýkal se zraněním. Co se vám přihodilo?

Během tréninku mě trochu píchlo v tříslu, nebylo to nic hrozného, trénink jsem normálně dokončil. Nechal jsem tomu tři dny klid a naivně si myslel, že je tříslo v pořádku. Nastoupil jsem do poháru proti Písku a po dvaceti minutách mě píchlo, přeskočilo něco v tříslu a bylo hotovo. Podařilo se mi natrhnout sval na dvou místech, takže měsíc a půl pauza.

Jak to s vaším zraněním vypadá nyní? Už jste připraven naskočit na fotbalový trávník pokud to situace vůbec dovolí?

V tuhle chvíli už je tříslo stoprocentně v pořádku, takže pokud by soutěž začala, po zdravotní stránce jsem připravený.

Českým fotbalem cloumá úplatkářský skandál. Co na tuto situaci říkáte vy osobně?

Všichni, kdo se kolem fotbalu pohybujeme, moc dobře víme, jak to chodí a že se uplácí už od krajských soutěží přes divizi, Českou fotbalovou ligu, druhou a první ligu. Mě nejvíc štve, že spousta lidí a klubů se veřejně bojí říct na plnou pusu to, jak to ve fotbalovém prostředí s úplatky funguje, s čím se setkali a kdo po nich před začátkem sezony chce aby poslali “startovné“ pro rozhodčí. Běda vám jestli zkusíte kritizovat výkon rozhodčích do médii po tom, co vás zařízli, protože to přece nemůžete a oni vám to dají pocítit v následujících zápasech. Je jasné, že rozhodčí jsou taky jenom lidé, kteří dělají chyby a mají na ně právo. Každopádně pokud jsou zápasy tendenčně řízené, není možné mlčet a jen to nějak přejít.

Takže to vnímáte jako obrovský problém…

Nehrajeme přece fotbal proto, aby o výsledku rozhodovaly peníze, které dostanou rozhodčí, ale aby o tom rozhodovali hráči na hřišti svými výkony a předvedenou hrou. Doufejme, že se Fotbalové evoluci a lidem, kteří to myslí dobře, podaří co největší změna ve vedení fotbalu.

Pokud se soutěže vůbec rozeběhnou, bude jaro hodně nabité. Jak se na velkou porci zápasů těšíte?

Hlavně si přeji, aby soutěže začaly ještě v letošním roce a pak mi je jedno, jak nabitý program bude. Hlavně že zase budeme moct hrát fotbal a nebudeme sedět doma na zadku.

Podzimní část sezony jste působili v azylu v Sokolči, v Českém Brodě na Kutilce bude nový pažit. Jak se na něj těšíte? Mluvíte často o novém trávníku v kabině?

Já osobně se těším hodně až budeme moct začít trénovat a hrát na novém hřišti. Přece jenom by nový trávník měl být na jiném levelu než ten náš brodský původní (smích).

Roman HERZÁN

Bydliště: Poděbrady

Narozen: 26. února 1993

Zaměstnání: obchodní zástupce

Znamení: Ryby

Další oblíbené sporty: tenis, MMA

Oblíbené jídlo: Bun bo Nam Bo

Oblíbené pití: čaj

Oblíbený film: Bourneovo ultimátum

Oblíbená hudba: Avicii