Před pár měsíci jste přestoupil z Kolína do Pardubic. Co stálo za vaším přestupem?

Hlavní důvod byl zájem RFA Pardubice. S tím souvisel i přestup do Pardubic, zároveň na sportovní Základní školu Ohrazenice a ubytování na domově mládeže v Pardubicich.

Jak se vám v Pardubicích líbí a daří?

V Pardubicích mě to baví, jsem velice spokojený a co se týče mých výkonů, to musí posoudit někdo jiný.

Jak vzpomínáte na svoje sezony ve Spartě Kolín?

Za sezony v Kolíně jsem rád, protože díky Kolínu jsem teď tam, kde jsem.

Nyní jste nastoupil v dresu české reprezentace do patnácti let. Co jste říkal na svoji nominaci?

Ze své nominace jsem byl překvapený a velice šťastný. Je to čest hrát za národní tým.

Jak se vám v zápasech dařilo?

Myslím, že se mi v zápasech celkem dařilo. V prvním zápase jsem odehrál zhruba posledních pětadvacet minut. Druhý zápas jsem odehrál celý.

V jednom ze dvou duelů jste dokonce nastoupil s kapitánskou páskou. Nesvazovalo vás to?

Nesvazovalo, spíš naopak. Dodávalo mi to sebevědomí a hrálo se mi dobře.

Jaké jsou vaše plány na léto a na prázdniny?

První týden o prázdninách jsem byl s rodiči na dovolené. Chci si prázdniny co nejvíce užít, moc času ale není, protože nám začala příprava brzy.

A jaké jsou vaše fotbalové cíle a plány?

Asi jako každý fotbalista to chci dotáhnout co nejdál a stále se posouvat vpřed, tak jako doposud.