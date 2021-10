Jeho tým válí na obrovskou jedničku s hvězdičkou. Podařilo se mu stmelit mužstvo tak dokonale, že vyhrálo jedenáct utkání v řadě. A neprohrálo ani na dvanáctý pokus, když urvalo remízu. Fotbalový trenér Radek Kulhánek vede velimské mužstvo a vede ho více než dobře. Postavení v tabulce a dosavadní bilance mluví za vše.

Trenér Radek Kulhánek | Foto: Foto: archiv trenéra

Zvítězit v jedenácti po sobě jdoucích zápase na úrovni krajského přeboru jen tak někdo nesvede. Velimi se to povedlo. „Pokud zavzpomínám, tak jsem to zažil maximálně v začátcích trenérské kariéry, když jsem byl hrající trenér v Červených Pečkách. Tam jsme neprohráli celou sezonu, ale bylo to jen ve třetí třídě. Ve vyšších soutěžích typu krajského přeboru nebo divize určitě ne,“ sáhl hluboko do paměti velimský trenér, který prošel mimo jiné Polabanem Nymburk, Kutnou Horou, Kolínem, Polepy nebo Libicí nad Cidlinou.