1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Velim B

Jiří Ptáček (trenér)

1. Individuálně sportuji, třikrát týdně běhám, chodím se psem na delší procházky a pak relaxuji.

2. Netrénujeme, hráči mají od začátku ledna individuální přípravu.

3. Hráče nekontroluji, každý ví, že to dělá pro sebe. Jsme ale v kontaktu a někteří mi posílají výsledky z běžeckých aplikací.

4. Ideální je jít si alespoň dvakrát až třikrát týdně zaběhat na minimálně šedesát minut.

5. Proslýchá se, že by se měly dohrát zbývající zápasy podzimní části, ale s ohledem na neustále přetrvávající uzavření a omezení to reálně nevidím.

6. Zatím o nikom nevím. Ale vzhledem k tak dlouhému omezení možnosti trénovat, tento problém určitě nastane. A to nejen ve fotbale.

7. Řešení není jednoduché. S ohledem na aktuální situaci je asi jediná šance, jak se vrátit k amatérskému sportu, pravidelné testování. Otázka ale je, zda je to vůbec technicky možné a zda si to mohou jednotlivé kluby po ekonomické stránce dovolit a to i v případě levnějších antigenních testů. Na druhou stranu nelze kvůli koronaviru na vše rezignovat, ale je potřeba hledat řešení, která umožní začít se vracet k normálnímu životu.