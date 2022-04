V sedmi předchozích kolech vstřelili Středočeši dohromady pouze deset gólů, v úterý jich v jednom utkání dali jedenáct. „Plzeň nehrála špatně, ale nám padlo úplně všechno, co šance, to gól. Hosté nebyli schopní dát branku. Na jednu stranu měli smůlu, na druhou jsme asi hráli dobře. Zápas nám sedl,“ liboval si kolínský útočník Daniel Bareš.

Že domácím utkání vyšlo, potvrdil i nejzkušenější hostující fotbalista. „Musím pochválit Kolínské, hráli fantasticky, určitě se víc připravili než my, prostě nás přehráli. Jeden na jednoho byli výborní, nám vázlo zakončení, měli jsme asi šestnáct tyček. Poločas byl 6:0, pak už asi nebylo o co. Vadí mi přístup našich hráčů v tréninku i v zápase. Trenér Tomáš Bochníček něco řekne a každý si na hřišti dělá, co chce, za stavu 0:0 nebo 5:0 není vidět změna. To nemusíme nic hrát, můžeme se rovnou sejít a hrát z patra jako totální páni chytrolíni. Všechno umíme a vše víme, to je naše největší chyba,“ zlobil se plzeňský hráč Karel Fürbacher.

Kolín vedl od šesté minuty po brance Davida Formáčka, za minutu zvýšil Daniel Bína a pak přišly chvíle jeho jmenovce Bareše, který za deset minut zkompletoval hattrick. Na 6:0 do půle dával Bína a krátce po přestávce přidal čtvrtý a pátý gól v utkání Bareš, který hrál Superligu teprve podruhé. „Dosud jsem neměl čas tolik se malému fotbalu věnovat, ale sedlo mi to. Stejně jako dvěma třem klukům, co jsme si spolu nahrávali a rozuměli, to docela vyšlo,“ povídal třiadvacetiletý útočník.

Bareš si přitom myslel, že ho trenér Jiří Oberreiter zve na přátelské utkání. „Popravdě jsem to tak pochopil, nijak jsem se nechystal. Šli jsme si zahrát ze srandy a prostě to vyšlo. Až po zápase jsme se dozvěděli, že to je mistrák, což bylo fakt vtipné,“ uznal kolínský hráč.

Až když zkompletoval hattrick jeho spoluhráč Bína, ozvala se Plzeň, snížili Fürbacher a Josef Vitouš. Jenže Kolín záhy zvýšil zásluhou druhé trefy Formáčka a Davida Koděry, za hosty už jen korigoval Yuriy Skalozubov.

Fotbalista Potůček dostal za napadení rozhodčího stopku na dva roky

S jediným hráčem na střídání tak Kolín vrátil Plzni podzimní porážku, v říjnu si Vlci ze západu Čech odvezli debakl 2:10. Devětatřicetiletého Fürbachera takový výkony rozlítil. „Jsem starý mezek, ale pořád soutěživý typ, rád vyhrávám a nerad prohrávám, to je i moje životní motto. Byly tam situace, ke kterým trenér dával pokyny před zápasem a během deseti minut vyprchaly, nezbylo nic, dostali jsme z toho tři čtyři tři branky. Nacvičili jsme standardky, rohy, měli jsme asi padesát autů, ale nezahráli jsme ani jednu standardku. To pak kluci nemusí chodit na tréninky a trenér Bochníček něco říkat, můžou si hrát podle sebe. Mrzí mě to vůči trenérovi, který si u hřiště plácá plíce a ve finále to vypadá úplně jinak,“ štvalo plzeňského univerzála.

Západočeši v minulém ročníku Superligy malého fotbalu okusili čtvrtfinále, teď už mají jen mizivou naději. Potřebují oba zbývající duely vyhrát a doufat ve dvě příbramské porážky. Ve vzájemné bitvě s Partyzanem přitom musejí uspět výrazně i střelecky, protože na podzim zvítězila Příbram na plzeňském hřišti 6:1.

Čtvrtý Partyzan a pátou Plzeň dělí šest bodů, v případě rovnosti rozhodují vzájemné duely. „Někdy to tak bývá, že se jednu sezonu povede postup a za rok ne, jednou jste nahoře, podruhé dole. Myslím, že play-off už je pro nás asi zavřené, samozřejmě nás ještě čekají dva zápasy a doufám, že urveme nějaký bod, když zlepšíme přístup a dodržíme, co říká trenér, hlavně abychom do příští sezony nastoupili líp připravení. Jestli budeme k utkáním přistupovat takhle a dělat si z nich srandu, můžeme jen jezdit na výlety. Měl jsem výhodu, že pracuji v Kutné Hoře, za deset minut jsem byl na hotelu a mohl si odpočinout. Nezávidím kluků, že seděli dvě hodiny v autobuse. Pokud někoho takové výlety baví, tak mě ne,“ prohlásil Fürbacher.

Mimo vyřazovací boje už je jistě Kolín, který se premiérovým vítězstvím v soutěži aspoň dostal v bodové kolonce na nulu, protože měl za kontumaci v Mostě odečtené tři body. Teď ztrácí jen tři na Plzeň. „Chyběli nám ještě asi tři kluci, takže kdybychom se takhle scházeli, bude to dobré. Základ máme pevný, hra vypadalo dobře a myslím, že hlavně doma budeme vyhrát,“ věřil Bareš.

Vlci Kolín – Plzeň 11:3

Branky a nahrávky: 6. Formáček (Metlushko), 7. Bína (Biroš), 19. Bareš (Koděra), 27. Bareš (Koděra), 29. Bareš (Koděra), 30. Bína (Koděra), 35. Bareš (Formáček), 37. Bareš, 44. Bína (Bareš), 52. Formáček (Bricín), 60. Koděra (Formáček) – 48. Fürbacher (Kosť), 51. Vitouš (Šebek), 54. Skalozubov (Kubeš).

Vlci Kolín: Michal Bricín – Raman Metlushko, David Koděra, Daniel Bareš, Daniel Bína, David Formáček, Martin Biroš.

Plzeň: Jan Vacín – Petr Kutný, Karel Fürbacher, Yuriy Skalozubov, Josef Vitouš, Milan Kubeš, Zdeněk Škopek, Jakub Vavrač, Tomáš Kosť, Jan Šebek.