Vítězná série pokračuje. Fotbalisté Velimi ani v pátém přípravném utkání nepoznali hořkost porážky. Postupně porazili Admiru Praha B 2:1, Brno Bystrc 2:1, Sokoleč 4:3, Chrudim B 5:2 a naposledy Kutnou Horu 6:5.

„Proti Kutné Hoře to byl den otevřených dveří. Jako trenéra mě těší naše hra směrem dopředu. Vstřelili jsme šest gólů a ještě spoustu šancí neproměnili. I hra byla v obou poločasech dobrá. Horší, a to výrazně, to bylo s hrou směrem dozadu. Už proti Sokolči a Chrudimi jsme dostali dost branek. Pět inkasovaných gólů od Kutné Hory svědčí, že nám to dozadu drhne. Na to se budeme muset v následujících čtrnácti dnech zaměřit. V obranné činnosti se musíme zlepšit,“ uvedl nový trenér Velimi Radim Truksa.

V kádru Velimi došlo po mistrovských oslavách k několika změnám. Trenérské žezlo po Radku Kulhánkovi převzal zkušený Radim Truksa, který v kabině přivítal i tři nováčky – Váchu a Šindeláře z Kolína, a také Ramšáka, který poslední sezonu odehrál v nižší soutěži v Rakousku. Naopak dres Velimi již nebudou oblékat Šourek a Vocel.

Poslední utkání v letní přípravě odehraje Velim v úterý 9. srpna. Od 18 hodin přivítá na svém hřišti Vlašim B.

„Ze zdravotních důvodů nám chybělo pět kluků,“ načal hodnocení trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Výsledek nám to trochu kazí. Padlo jedenáct branek, takže kdo dorazil na stadion, mohl být spokojen. Pro trenéry to zase taková radost není. Herně to byl otevřený fotbal a nám vyšel lépe první poločas, kde jsme měli ještě nějaké šance. Ve druhém poločase měl soupeř větší zkušenost i kvalitu. Utekli nám o dvě branky, ale my jsme morální silou chtěli až po poslední chvíle s výsledkem něco udělat. Pět vstřelených gólů nás těší, viděl jsem tam prvky, které děláme na tréninku,“ uvedl kouč poražených.

Příští víkend Kutná Hora hrát nebude, další zápas odehraje až v úterý 8. srpna v Býchorech. „Jedeme s týmem na tužení tmelení kolektivu,“ dodal Tichý.

Branky: Jícha 2, Kmoch, Kuchař (z PK), Ramšák, Seifert - Křelina z (PK), Barenčík, Pleva, Piskač, Wolf. Poločas: 2:2.

Velim: Velim - 1. poločas: Dejmek – Němec, Náděje, Seifert, Kosina – Dudek, Kopáček, Záhora, Kmoch – Kukal, Kuchař. 2. poločas: Dejmek – Martikán, Náděje, Petrů, Kosina – Vácha, Šindelář, Michálek, Seifert, Ramšák – Jícha.

Kutná Hora: Malý – Marek, Bílek, Čáp, Franc – Barenčí, Wolf, Piskač, Pleva - Křelina, Cimr, střídali Vágner, Dostál.