Příbram je pravidelným hostitelem finálových bojů. Naposledy v minulém roce vyvrcholil v areálu fotbalového Spartaku Příbram turnaj kategorie U8. Tentokrát bude hostitelem 1. FK Příbram a představí se zde celkem 24 družstev kategorie U9. Rozdělena budou do čtyř skupin po šesti. Nebudou mezi nimi chybět mládežnické výběry nejen předních českých klubů Slavie Praha, Sparty Praha nebo Viktorie Plzeň, ale ani dva zástupci středních Čech. Kromě domácí Příbrami se představí i Mladá Boleslav.

K vidění budou možná budoucí hvězdy českého fotbalu, a tak není divu, že se ho zúčastní i řada ve fotbalovém prostředí velmi známých tváří. Kromě Jana Matouška, který je oficiálním patronem celého letošního ročníku, se přijde podívat na fotbalové talenty i kouč reprezentační jednadvacítky Karel Krejčí.

„Jako trenéra reprezentačního týmu do jednadvaceti let mě mládežnický turnaj takových rozměrů a dosahu velmi zajímá. Jsem samozřejmě zvědavý, jak dnes hrají kluci, které jednou budou trénovat moji následovníci v jednadvacítce,“ uvedl trenér, který žije právě v Příbrami. Kromě fotbalových bitev ale dojde i na zábavu, o kterou se postará Jan Weber, mistr světa a Evropy ve footbagu s hakisakem a freestyle fotbalové show.

Ondrášovka Cup vznikl v roce 2013 a letos se tak koná už podeváté. „Na náš projekt jsem hrdý. Je to něco, co dává smysl, protože mladým dává radost z pohybu a učí je vítězit i prohrávat. To jsou určitě všechno věci, které se jim v životě budou hodit,“ myslí si Libor Duba, ředitel generálního partnera. Cílem turnaje, který probíhá ve spolupráci s FAČR je pomoci s rozvojem nových fotbalových talentů. „Vítám každý projekt, který pomůže najít a vychovat mladé talenty. Ondrášovka Cup vidím jako jeden z důležitých kamínků v mozaice, kam patří třeba i náš projekt fotbalových akademií. Je dobře, že se budoucí hráči ligy a reprezentace mohou už teď potkávat a poměřovat se svými vrstevníky z celé republiky,“ potvrdil šéf sportovně-technického oddělení FAČR Jiří Kotrba, který si turnaj rovněž nenechá ujít.

Skupina A: Slavia Praha, Karviná, Hradec Králové, Vítkovice, Karlovy Vary, Motorlet Praha.

Skupina B: Písek, Slovácko, F. T. A. Praha, Přerov, Pardubice, 1. FK Příbram.

Skupina C: Mladá Boleslav, Sparta Brno, Bohemians Praha 1905, Šternberk, Táborsko, Liberec.

Skupina D: Sparta Praha, Olomouc, Choceň, Valašské Meziříčí, Meteor Praha, Sokolov.