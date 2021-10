Jeho úkolem je střelya centry chytat. A jev tom více než dobrý. Ale před pár dny se fotbalový gólman Zásmuk Petr Terč zapsal také mezi střelce. V utkání okresního přeboru s Ovčáry proměnil na konci utkání pokutový kop. Stanovil tím konečný výsledek na šílených 10:0.

Petr Terč | Foto: Foto: Deník

Během zápasu byl téměř bez práce. A když na konci duelu sudí odpískal pokutový kop, bylo jasno. „Poslali mě tam,“ smál se třiadvacetiletý brankář. „Stoper Pavlík mi řekl, ať to jdu kopnout. Celou dobu jsem jen stál v bráně, nic na mě nešlo. Soupeř hrál totiž hodně dlouho v deseti,“ uvedl zásmucký gólman, který má za sebou i přes své mládí několik fotbalových štací. Ale z pozice brankáře to nebyla jeho první trefa v životě. „Někdy v dorostu Kolína, bylo mi kolem sedmnácti, jsem šel do šestnáctky a nějakou střelu z trestného kopu jsem tečoval do brány,“ vybavil si vstřelenou branku.