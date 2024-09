Kutná Hora – Velim 1:2

Ani jeden tým nevyslal do boje to nejlepší, co momentálně může nasadit. Šanci dostala na obou stranách spousta hráčů širšího kádru nebo ti, co dostávají v mistrovských zápasech méně příležitostí. Favorit svou roli zvládl, i když se na postup nadřel a vyhrál jen o jediný gól. Po půli vedli hosté po gólu Hannich, ale po změně stran vyrovnal Dostál. Nakonec zápas rozhodl velimský Němec.

Branky: 61. Dostál – 23. Hannich, 74. Němec. Poločas: 0:1.

Pátek – Čáslav 0:4

Už ze základních sestav bylo patrné, že oba trenéři šetří některé své opory na mistrovské utkání a šanci tak dostali někteří borci „druhého“ sledu. Čáslavi se uklidnila hned ve druhé minutě po brance Kraje a když přidal druhý zásah už v jednadvacáté minutě Slavík, nevypadalo to s domácími vůbec dobře. Ale hosté ubrali z plynu a po pauze přidali zase dvě branky.

Branky: 2. Kraj, 21. Slavík, 46. Chábera, 78. Bašek. Poločas: 0:2