Finále tuzemské pohárové soutěže, MOL Cupu, vyhrál ten hladovější tým. Fotbalisté Slavie šli odhodlaněji za vítězstvím a na vyprodané Letné porazili Spartu 2:0.

Slávisté pojedenácté ve své historii vyhráli pohár. Ve finále MOL Cupu na Letné porazili Spartu 2:0! | Foto: CPA

V dresu Slavie se do osudu zápasu nejvíce zapsali Douděra s Ogbuem. Prvně jmenovaný hráč první gól vstřelil, po jeho další střele si dal Panák "vlastence" a Ogbu na hřišti absolutně vygumoval elitního sparťanského útočníka Kuchtu.

Zápas probíhal v úžasné atmosféře, oba tábory byly rozděleny na dvě poloviny, tentokrát neplatilo žádné "domácí kotel a sektor pro hosty". Na úvod se na tribunách objevilo parádní sparťanské i slávistické choreo, fanoušci v červenobílých barvách v tom pak pokračovali i po zbytek zápasu.

Slavia před finále sčítá ztráty, Olayinka a Masopust mají po sezoně

Úvod zápasu byl vyrovnaný, ale jakmile sparťané udělali sebemenší chybičku nebo nabídli okénko v obraně, slávisté se okamžitě drali do zakončení a Kovář musel být neustále v pozoru. Ve 24. minutě pak zlikvidoval největší šanci první půle, když vyrazil střelu Traorého. Hned z protiútoku měl gól na noze Karabec, ale po perfektní přihrávce zakončoval nad.

Jestli fanoušci očekávali, že nesmlouvavá vyrovnaná bitva bude pokračovat i po přestávce, byl překvapen. Prakticky celý druhý poločas se hrál pod slávistickou taktovkou. Aktivita party z Vršovic byla poprvé odměněna v 59. minutě, kdy se po rohu odrazil míč k Douděrovi a ten jej nechytatelně napálil k tyči. Po nedávné trefě v lize do sítě Bohemians si připsal další parádní gól.

"Už to nebude náhoda, asi ve mě něco bude," smál se po utkání se zlatou medailí na krku a zlitý šampaňským. "Ne, dělám si srandu. S tátou jsme odmala trénovali voleje, jsem v tom sebevědomý, věřím si na to, padá mi to v tréninku a jsem rád, že teď i v zápase. Užívám si to společně s fanoušky, jsou úžasní," dodal.

Pohár bude povzbuzením, ligu ale nerozhodne, uvědomuje si Priske i Krejčí

Tlak Slavie narůstal. Jurečka svou šanci zahodil, Provod překonal brankáře, ale z brankové čáry míč odkopl Zelený. A o pár minut později to už bylo o dva góly. Douděra centroval před branku, Vitík s Panákem se vůbec nedomluvili, Vitík hlavou trefil míč do Panákových zad a od nich se odrazil za bezmocného Kováře.

Sparťané se mohli dostat do hry z ojedinělé šance v 78. minutě. Krejčí hlavičkoval do tyče a od ní se míč kutálel půl metru po brankové čáře. Dovnitř ale nezapadl.

Slavia přišla o prvenství v základní části. Doma remizovala s Hradcem

Slávisté si hlídali náskok a jejich rivalové tak měli v závěru optický tlak. V první minutě nastavení dobře střílel Karabec, jeden z mála hráčů v rudých dresech, kteří snesli přísnější měřítko, Kolář byl ale připravený.

Za ohlušujícího slávistického veselí pak hráči v červenobílých dresech zvedli pojedenácté v klubové historii nad hlavu tuzemský pohár.

"Rozhodla jednoduchost soupeře. Dostupovali nás všude po hřišti, nenacházel jsme příležitosti k zakončení, jen jednou dvakrát, to je málo. Bohužel to nevyšlo, ale hlavu vzhůru, čeká nás teď pět důležitých zápasů. Musíme si uvědomit tenhle pocit, který teď máme a už ho nikdy nechtít zažít," uznal sparťanský kapitán Ladislav Krejčí.

Triumf a postup! Zaměstnaneckou ligu Deníku ovládla v Čakovicích Vězeňská služba

Sparta - Slavia 0:2 (0:0)

Branky: 59. Douděra, 64. vlastní Panák. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek. ŽK: 32. Kuchta, 67. Krejčí, 79. Höjer - 45.+2 Oscar, 73. van Buren. Diváků: 17037.

Sparta: Kovář – Panák, Vitík (79. Pavelka), Krejčí – Wiesner (79. Goljan), Kairinen, Sadílek (68. Laçi), Zelený (68. Höjer) – Karabec, Kuchta, Haraslín (60. Daněk).

Slavia: Kolář – Douděra, Holeš, Ogbu, D. Jurásek (86. Hromada) – Oscar, Traoré (54. Zafeiris) – Schranz (86. Lingr), M. Jurásek (54. Provod), Jurečka – Van Buren (79. Tecl).