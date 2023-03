Plaňany hlásí návrat tří fotbalistů a k tomu příchod dalších tří posil

/Video, fotogalerie/ Nejhorším okresním celkem ze tří účastník v krajské I.B třídě skupině C jsou fotbalisté Plaňan. Nováčkovi soutěže patří po podzimu nelichotivá dvanáctá příčka čtrnáctičlenného pelotonu. Mužstvo trenéra Šafránka má náskok dvou bodů na předposlední Milovice, ale na další dva celky před sebou ztrácí rovněž dva body. Je tedy o co hrát a na co se připravovat.

Z fotbalového utkání I.B třídy Plaňany - Velim B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kádr Plaňan by měl doznat hned několika změn. „Naštěstí neodchází nikdo. Naopak se nám vrátili tři hráči, kteří nám na konci podzimní části dlouhodobě vypadli. A v přípravě máme navíc tři nové hráče. Během týdne bychom měli doladit jejich přestupy. Jména ale prozradit nechci, ještě to není hotové,“ tajil jména trenér plaňanského týmu Petr Šafránek. Nováček nejnižší krajské soutěže začal s přípravou už 10. ledna. Od té doby trénuje třikrát týdně. Jednou z toho o víkendu. Kouč Šafránek se na začátku přípravy zaměřil na kondici, pak už myslel více na herní praxi. „První část přípravy byla ve znamení fyzické připravenosti, byla to hrubá příprava a byla o běhání. Druhá část je už více herní, proto jsem chtěl více přípravných zápasů,“ řekl kouč dvanáctého celku tabulky. Krajský přebor: Nespeky se posunuly do čela, Průhonice už nejsou poslední Plaňany na soustředění v minulosti nejezdily, letos to chtěl kouč Šafránek změnit. „Ale nakonec soustředění nebylo. Chtěl jsem jen takové kratší, ale z různých důvodů hráči nemohli, takže se nakonec nekonalo. Chtěl jsem do Radimi, ale nevyšlo to,“ přidal Šafránek. Jeho tým už změřil síly s Býchory, Uhlířskými Janovicemi, Velkým Osekem a Lipencem. V plánu má ještě souboj s Litolí a Říčany. „Výsledky nejsou nyní důležité. Třikrát jsme hráli na umělé trávě a zápasy dopadly vcelku dobře. Jen Uhlířské Janovice nás přehrály. Ostatní zápasy byly dobré. S Lipencem jsme hráli na přírodní trávě a tam byl znát ten přechod na přírodní povrch,“ přiznal Šafránek. Galerie 28 fotografií › V jarní části soutěže bude určitě potřeba, aby bylo mužstvo co nejlépe nachystané. Nečeká ho nic lehkého. „Příprava zatím splnila účel. Snad budeme nachystáni. Kvůli práci nebo z jiných důvodů ne vždy přijdou hráči na trénink,“ dodal Petr Šafránek.

