Mužstvo okresního vstoupilo do zápasu bez zábran a brzy vedlo o dvě branky. Plaňany se rozehřívaly pomaleji, o to rychleji pak střílely své branky. Do poločasu vsítily čtyři, čímž stanovily i konečnou podobu výsledku. Druhé dějství už gól nenabídlo.

Prohlédněte si první branku Velkého Oseka

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

„Měli jsme v sestavě čtyři hráče na zkoušku a chtěl jsem se hlavně věnovat tomu, jak budou vypadat. Navíc hráli bratři Siručkovi z B týmu a výkon všech nových hráčů mě zajímal nejvíce,“ uvedl Petr Šafránek, trenér Plaňan. „Na začátku utkání se podepsalo, že jsme přijeli trestuhodně hodně pozdě a na rozcvičku jsme měli pět minut. Takže jsme měli rozcvičku na začátku utkání, při které nám dal soupeř dva góly. Jinak to byl dobrý zápas, mělo to nasazení, i když jsme udělali spoustu chyb. Bylo vidět, že je soupeř dobře připravený, vepředu mají Sodomu, že to pro nás byl dobrý zápas,“ přidal Šafránek, pro jehož družinu to bylo už druhé střetnutí. „V tom prvním jsme prohráli 1:2 s Říčany, kde jsme měli ještě dva nové hráče a také nového brankáře z Prahy, kterého jsme získali. Říčany hrály hodně dobře a výsledek pro nás byl ještě milosrdný,“ dodal Petr Šafránek.

Velimi to dopředu jde, ale dozadu to dost skřípe

„Po dobrém vstupu do utkání, kdy se nám podařilo jít do vedení dva nula, jsme již od dvacáté minuty vypadli z role a od té doby nás soupeř přehrával,“ přiznal nová trenér velkooseckého týmu Zdeněk Novák, který na lavičce nahradil Jiřího Kočího, který po podzimní sezoně u týmu skončil. „Nutno podotknout, že jsme podle mého názoru narazili na kvalitního soupeře. Celkově jsem spokojený, utkání splnilo svůj účel,“ dodal trenér poražených.

Prohlédněte si druhou branku Velkého Oseka

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: Kuchař 2, Motrunich, Větrov - J. Karban, Tvrzník. Poločas: 4:2.