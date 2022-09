Fotbalová Bohemia Poděbrady přišla těsně před startem nového soutěžního ročníku o čtyři základní stavební kameny. Odešli Bora a Herzán do Dobrovic, Knobloch do Benátek a gólmanská jednička několika posledních let Václavík do Dvora Králové. Všichni tak po pádu do I.A třídy zamířili do divizních celků. A o víkendu přišel tým z lázeňského města o dalšího borce, útočníka a kapitána Matěje Peterku. Ten zamířil do Sokolče. „Hlavním důvodem mého přestupu byla fotbalová stránka Sokolče. Páteř Hruška, Svoboda a Javorek. To jsou kluci, se kterými jsem toho spoustu nahrál a vždycky nám to fungovalo a dokázali jsme si vyhovět,“ popsal hlavní důvody svého přesunu ke konkurenci Matěj Peterka. „V Poděbradech mám spoustu dobrých kamarádů, aspoň doufám. Jak spoluhráčů, tak ve vedení a proto jsem chtěl zůstat, i když nabídka ze Sokolče přišla ještě před zahájením sezony. Fotbalově nám to moc nefungovalo a nebyl jsem schopný se prosadit v zápasech tak, jak bych chtěl. Byl to pro mě velice emocionální odchod, protože jsem v Poděbradech zažil nejkrásnější fotbalová léta,“ vyznal se ze svých pocitů urostlý forvard. „Mám před sebou posledních pár fotbalových sezon a proto jsem si na stará kolena chtěl ještě zahrát s klukama, se kterýma mi to fungovalo. Doufám, že se Poděbradům bude dařit a třeba se potkáme příští rok ve vzájemném duelu,“ dodal Peterka.

Ten pomohl ke skvělému obratu Sokolče, i když branku nedal. Jeho nový tým prohrával doma s Tuchlovicemi 0:2, ale pak během devíti minut stav otočil na 4:2. Zápas skončil těsně 4:3.

Poděbrady naopak získaly tři borce z nižších soutěží. Z Pátku přišel Kalina, z Peček Králík a z Tatců Hoznauer.

Změny také hlásí v nedaleké Velimi. Tým, který vyhrál poslední ročník krajského přeboru a odmítl divizi, doznal změn už v letní pauze. Skončili Vocel (Čáslav) a Šourek (zahraničí). Vedení přivedlo z Kolína záložníky Váchu a Šindeláře, z Rakouska se vrátil Ramšák, ale ne zpět do Sokolče, ale právě do Velimi. Tím to ale neskončilo. Kádr před víkendem opustil středopolař Záhora, který si to namířil do Býchor (nováček I.A třídy). Naopak přišel do Velimi David Koděra, mladíček, který hájil barvy třetiligového Kolína. Ten se vrátil domů. „Přinesl do hry fotbalovost a oživení. Podal velmi dobrý výkon, který korunoval brankou,“ řekl na adresu velimského rodáka trenér Radim Truksa. Jeho tým porazil Kuthou Horu jasně 4:0, Koděra skóre otevřel.

Kolín mohl uvolnit mladého hráče i proto, že v noci z pátku na sobotu zaregistroval Oskara Fotra. Tento útočník se ve svém novém působišti uvedl dvěma góly a pomohl porazit Brozany 3:2. „Tím, že dal dva góly, ukázal, že má kvalitu. My to věděli a čekali na něj do poslední chvíle. Naštěstí se jeho angažmá u nás podařilo dotáhnout už před tímto zápasem, bylo to takové překvapení pro soupeře. Jsem rád, že se uvedl dvěma góly a doufám, že v tom bude pokračovat i nadále,“ podotkl na adresu nové akvizice kolínský kormidelník Petr Pavlík.

Kutná Hora, která v letní pauze mimo jiné usilovala o příchod výše zmíněného Matěje Peterky, loví nadále. Bývalý kouč Velimi a nyní manažer kutnohorské Sparty Radek Kulhánek chce přivést Jana Kukala, kterého zná ze svého minulého angažmá. Hbitý útočník ale zatím zůstává, od vedení Velimi nedostal k přestupu zelenou.