Kouč chtěl s týmem absolvovat soustředění, ale na něj nakonec nedošlo. „Měli jsme to v plánu. Ale nevyšlo to. Zasáhly nemoci a někteří kluci nemohli, takže se to nepovedlo. Loni jsme ale byli,“ hlesl kormidelník Peček.

Jeho tým chtěl v přípravném období sehrát tři přípravné zápasy, z jednoho už ale sešlo. „Měli jsme hrát o minulém víkendu s Luštěnicemi. Jenže ráno před zápasem jejich funkcionáři volali, že jich je málo a utkání odřekli. A to měla být jejich generálka,“ divil se Buřič.

Pečky by se tak měly utkat s rezervou Benátek nad Jizerou a Cerhenicemi.

Podle slov trenéra probíhá příprava standardně. „Ale co se týká docházky, tak je to takové padesát na padesát. Kluci mají pracovní povinnosti nebo školu. Ale v průměru je na tréninku devět nebo deset lidí. Někdy je to i s hráči béčka, ale alespoň se trénink koná,“ usmál se pečecký kormidelník.

Kádr jeho mužstva nedoznal zatím žádných změn. „Nic zásadního se u nás v tomto směru neděje. Nikdo neodchází, nebo o tom alespoň nevím,“ culil se Buřič. „Jinak se nám přihlásil jeden kluk z Libice nad Cidlinou. To je zatím ale takový otazník, jak to dopadne. Takže co se týče kádru, tak je to zatím bez pohybu. Spíš je problém v tom, že máme dva dlouhodobě zraněné hráče, kteří nám kvůli zranění vypadli a teprve je čeká operace,“ řekl kouč šestého týmu tabulky.

Potěšitelné pro trenéra i fanoušky je fakt, že mohou v Pečkách nadále počítat se službami exligisty Brunclíka. „S tím samozřejmě počítáme dál, pro nás je to hodně důležitý hráč. Hlavně aby mu drželo zdraví,“ přeje si před jarní částí sezony Zdeněk Buřič.