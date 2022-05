Důvod? Dočkal senior si vybavuje starý rozhovor, který spolu se synem vedl v době angažmá v Norsku „Je to přesně deset let, co mi Bořek řekl celkem ostrým tónem: nemysli si, že někdy v pětatřiceti letech budu hrát někde kraj,“ uvedl Miloš Dočkal.

GLOSA: Jen uznání a respekt. Díky, Bořku!

Vášnivý rybář dodneška bydlí v Poděbradech. Lidé ho mohou potkávat téměř každý den s rybářskou výbavou, jak míří k vodě. Je to jeho životní láska. Dočkalův otec přiznal, že se o konci kariéry syna dověděl z rodiny jako poslední. „To je pravda. Ale už to vím asi dva měsíce,“ řekl.

Rozhodnutí ho potěšilo. Má pro to i celkem logické vysvětlení. „Byl jsem hrozně rád, že to Bořek udělal. A ulevilo se mi. Víte, nemám rád, když nějaký devadesátikilový novinář nejde ani na jeden trénink a pak se do něj obouvá. Bylo toho už moc a Bořek si to nezaslouží,“ má jasno vášnivý rybář.

Téma konce kariéry padlo u Dočkalů už mnohem dříve. „Před rokem jsem se před Bořkem zeptal snachy, jestli opravdu skončí. Ona řekla, že to slíbil,“ dodal Bořkův otec.

A své slovo dodržel.