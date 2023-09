Byla to prostě parádní premiéra na lavičce třetiligového celku. „Je to skvělý vstup, nemohlo to být lepší,“ byl spokojený nový kolínský kormidelník Vasil Boev. „Měli jsme výborný začátek zápasu, proměnili jsme šance a pak to bylo parádní,“ lebedil si trenér.

Lepší start do nového angažmá si snad nemohl přát a těžko takový výsledek mohl čekat. „Asi jsem to nečekal, ale přál jsem si to. Tohle čekat, to úplně nejde,“ narážel na vysokou výhru. „Takže jsem to až takové nečekal.“

Mužstvo vlastně poznává za pochodu. S týmem měl před zápasem s Přepeřemi jen dva tréninky. Všechno ale vyšlo na jedničku. „Spoustu věcí jsem o týmu věděl předem. V tomto týdnu máme čtyři tréninky, takže bude čas s hráči pracovat. Tým je dobrý, jsou tady kvalitní a zkušení hráči a také mladí kluci, kteří jsou hladoví a chtějí na sobě chtějí pracovat. Jen mužstvo trochu chybí fyzička. V zápase jsme na to museli reagovat, změnili jsme styl hry, šli jsme z bloku, ale povedlo se,“ radoval se z úspěšné premiéry Boev.

Když přišla nabídka od kolínského vedení trénovat, nebylo moc času na rozmýšlení. „Rozhodnutí netrvalo dlouho. Měl jsem ještě jednu nabídku, bylo to do profesionálního fotbalu, ale k ženám. Pro mě je důležité, že jsem zůstal u chlapů,“ zdůraznil nový kolínský trenér.

Kolínu momentálně patří solidní osmá pozice tabulky České fotbalové ligy skupiny B. Má jedenáct bodů za vyrovnanou bilanci tří výher, tří porážek a dvou remíz při skóre 13:13. „Náš cíl je teď stabilizovat mužstvo. Teď chceme pořádně potrénovat a být úspěšní. Chceme jako každý jiný co nejvíce vyhrávat,“ přeje si kouč Sparty.

Poslední sezony strávil v Benešově, kde v minulé sezoně s týmem sestoupil a pak jej vedl několik utkání v divizi, než byl odvolán. Bez angažmá ale nezůstal dlouho a po krátké pauze kývl na vábení Kolína. „Bylo to opravdu za krátkou dobu. Ani jsem v to nedoufal a bylo to pro mě překvapení. Dohodli jsme se ale rychle,“ dodal fotbalový trenér Vasil Boev.