Má za sebou první utkání v dresu Českého Brodu. Bezbranková remíza v divizním zápase v Újezdu se rodila ve složitých podmínkách. „Z mého pohledu ten zápas byl ovlivněn počasím a nedal se hrát moc fotbal. Bylo hodně nakopávaných balonů a byl to hodně soubojový zápas,“ uvedl novic v českobrodském dresu.

close info Zdroj: archiv V. Rampy zoom_in Václav Rampa (vlevo)Nastupuje na pozici obránce a jeho mužstvo nedostalo žádný gól. Takže po utkání mohl být se svým výkonem spokojený. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme to vzadu udrželi. Po obranné stránce bych řekl, že můj výkon nebyl vůbec špatný,“ těšilo fotbalového obránce, který rád čte knihy a ve volném čase si zahraje tenis nebo squash.

V týmu Českého Brodu je jen krátce, k dohodě o příchodu z třetiligové Hostouně došlo bez potíží. „S Brodem jsem se připravoval necelé dva týdny. Abych měl větší zápasové vytížení, tak jsme se s trenérem Hostouně Dominikem Rodingerem dohodli na hostování v Českém Brodě,“ uvedl důvod svého přestupu devatenáctiletý borec.

Přestože je v novém mužstvu pár dní, hned dostal důvěru od trenéra v základní sestavě. To jej musí těšit. „To je pravda. A proto bych chtěl poděkovat trenérovi Šmejkalovi za důvěru. Samozřejmě mě to těší, ale na druhou stranu jsem klukům do Českého Brodu přišel pomoct a vyztužit obranu,“ má jasno Rampa.

Za sebou má štace ve Františkových Lázních, Sokolově, nebo v Hostouni. Kde se cítil nejlépe a které angažmá mu sedlo nejvíce? „V Hostouni jsem se cítil nejlépe a řekl bych, že mi i nejvíce sedlo jak po fotbalové, tak i po kolektivní stránce. Teď se těším na hostování v Českém Brodě,“ řekl odhodlaně student střední školy, který si pochutná na smaženém sýru, pizze, kebabu nebo rizotu.

Jednu sezonu strávil také jako mládežník ve Viktorii Plzeň. Na to ale úplně rád nevzpomíná. „V týmu FC Viktoria Plzeň jsem se vůbec necítil dobře a navíc jsem se tam vážně zranil. Chyběl jsem sedm měsíců. Proto bych tu sezonu hodnotil negativně,“ přiznal fotbalista. „Zahrál jsem si tam ale s Honzou Palůskou, který je teď momentálně v kádru A týmu Viktorky Plzeň,“ přidal mladík.

O své nejbližší fotbalové budoucnosti má jasno. „Chtěl bych se vrátit do Hostouně v top formě a stabilně hrát v Hostouni. Do budoucna bych se chtěl dostat do vyšší soutěže,“ střádá plány devatenáctiletý Václav Rampa.