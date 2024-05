Chvíli musel přemýšlet nad tím, zda se mu podobný kousek už povedl. „Čtyři góly? To nevím, musí to být hodně dlouho. Možná v dorostu,“ řekl nejprve. „Ale ne, bylo to asi v době, kdy jsme hráli třetí třídu,“ vzpomněl si Marc. „Určitě to tak bylo. Já ale takové věci vypouštím.“

Fotbalista Tomáš MarcZdroj: archiv T. MarceV poločase utkání měl vlastně splněno on i celý tým Tuchoraze. V kabině měl autor čtyř branek jasno. „Říkal jsem, že už žádný gól nedám. I vůči soupeři by to nebylo sportovní. Říkali jsme si, že nebudeme bláznit,“ podotkl muž, který mezi své záliby počítá podle svých slov trochu turistiku a hodně práci.

V minulosti prošel celou řadu klubů. Dá se říci, že je takový fotbalový světoběžník. A kde se mu dařilo a líbilo nejvíce? „To se nedá říct jeden klub nebo jedno místo. Dobré to bylo ve Slavii nebo na Vyšehradě. Všude to ale bylo dobré, prošel jsem slušné štace. Vybírat je hodně složité,“ řekl autor čtyř víkendových zásahů.

Jak sám zmínil, několik sezon strávil v pražské Slavii. „Byl jsem tam celý dorost od mladších žáků. Před vstupem mezi dospělé se to rozdělilo. Ale už si to pořádně nepamatuji, je to spousta let,“ podotkl zaměstnanec jedné banky.

Přestože hrál v mládežnických kategoriích za Slavii, jejím fanouškem se nestal. „Nefandím nikomu. Rád se na fotbal podívám, ale nejsem žádný fanoušek, abych se za nějaký klub pral,“ uvedl.

Ve své kariéře si zahrál divizi nebo třetí ligu. „Tohle jsem nikdy moc neřešil. Šel jsem si prostě zahrát fotbal. Buď byly ty soutěže rychlejší nebo pro změnu fotbalovější. Mě fotbal pořád baví, proč se nehýbat,“ usmíval se Marc.

Především ve Slavii pak potkal řadu zajímavých hráčů a soupeřů. „Bylo to hlavně na zahraničních turnajích, kde jsme hráli třeba proti Barceloně nebo Realu. Ti hráči se ale stali slavnými až později. Tam byl patrný ten velký rozdíl mezi námi a jimi,“ zavzpomínal na mladá léta fotbalista Tuchoraze, který také bude muset zaplatit na svůj gólový příspěvek něco do hráčské pokladny. „Zatím mi nikdo nic neříkal, ale za hattrick tam asi něco máme. Jsou to jen symbolické částky. Takže mě to asi trefí a pokladník mi to spočítá,“ culil se šestatřicetiletý borec.

S fotbalem začínal v jihočeském Vimperku. „Tam jsem strávil dost let. Trénoval to můj taťka, to byla také dobrá léta,“ dodal Tomáš Marc, který hrál třeba za Písek, Horní Měcholupy, Kolovraty, Újezd nebo Louňovice.