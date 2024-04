Hattrick stihl ofenzivní fotbalista Štítarského SK za pouhých devět minut. To se zdá až neuvěřitelné. „Je to tak. S příchodem na hřiště jsem něco takového nečekal. Ale hned v druhé minutě mě poslal brácha sám na bránu a naštěstí jsem proměnil. Jinak by se to asi takhle nepovedlo,“ uvedl ke svému střeleckému koncertu Uman.