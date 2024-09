Bodový stav Velimi po sedmi kolech činí devatenáct bodů. A to je parádní výsledek. „Maximální spokojenost? To není. Ta by byla s jednadvaceti body,“ zasmál se Radim Truksa. A hned přešel do vážného módu. „Samozřejmě jsme maximálně spokojeni, remizovali jsme jen jednou a ještě v Čáslavi. To je hodně horká půda, o čemž se přesvědčují všechny týmy. Daří se nám střelecky, snad to vydrží co nejdéle,“ uvedl kouč Velimi.

Ten svoji fotbalovou kariéru načal doma ve Vrdech, po skončení žákovského věku ve čtrnácti letech zamířil do Mladé Boleslavi. A nebyl sám. Spolu s ním šel ještě bývalý ligový fotbalista Petr Papoušek, který to dotáhl dál. „V Boleslavi jsme spolu strávili čtyři roky, pak jsem šel do Dukly, a naše cesty se rozdělily. Pak jsem hrál za béčko Příbrami, Český Brod a v jednadvaceti letech jsem odešel do Čáslavi. Tam jsem strávil asi devět sezon, zažil jsem postup do třetí ligy a pak i do druhé. Jenže to už chtělo vedení, abychom nechodili do práce, ale věnovali se jen fotbalu a v Čáslavi jsem skončil. Druhou ligu jsem si krátce zahrál v Chrudimi, ale na to jsem už neměl,“ popsal svou bohatou kariéru Truksa.

Radostí si s fotbalem užil více než dost. „Asi největší moje úspěchy byly právě ty postupové sezony. S Čáslaví do divize a pak do třetí ligy a do druhé ligy. V té době jsem si fotbal užíval, Čáslav byla na vzestupu a já jsem toho byl součástí. To řadím hodně vysoko. Jako mládežník jsem si zahrál za Mladou Boleslav a reprezentaci, kde se mnou kopali třeba Sionko nebo Jankulovski,“ zavzpomínal velimský stratég.

S fotbalem na vyšší úrovni končil v Kutné Hoře, kde odehrál jen jedno utkání a kvůli vleklým zraněním kariéru skoro ukončil. Ne ale zcela, po pěti letech se na trávníky vrátil, šel kopat do Zbraslavic a poté domů do Slavoje Vrdy. „Ten konec jsem si vlastně také užil, s Vrdy jsme postoupili do okresního přeboru a pak do I.B třídy,“ řekl Truksa.

S trénováním začal nedaleko domova, v Kutné Hoře. „Po osmém kole tam skončil Mičinec, k týmu přišel Oliva a tomu jsem dělal asistenta. Ten pak odešel a já jsem se stal hlavním trenérem. Byl jsem jím pět let, pak jsem musel ze dne na den skončit na vlastní žádost,“ podotkl sedmačtyřicetiletý muž.

A které jeho trenérské angažmá bylo nejlepší? „Každé mi dalo něco. Začínal jsem v Kutné Hoře, kde jsme hned postoupili do krajského přeboru a pak i do divize. Tam jsme skončili na druhém místě, dlouho jsme atakovali postupové první místo. To byl můj výborný start, tam mě to pohltilo a bavilo. A teď je to super ve Velimi, kde jsem už třetí sezonu a všechno si sedlo. Včetně lidí ve vedení klubu,“ pochvaluje si Truksa současnou štaci.

Vybrat jednoho fotbalistu, na kterého vzpomíná nejčastěji, však nedovede. „To určitě nejde. Výborných hráčů kolem mě byla velká spousta. Takže těžko vybrat jedno jméno,“ dodal fotbalový trenér Radim Truksa.