Pětatřicetiletý fotbalista je obrovsky silný v osobních soubojích, má přehled, umí rozehrát, rozdat i přijmout rány, jeho výsadní postavení je při standardních situacích na obou polovinách hřiště. Skvěle hraje hlavou a umí i střílet důležité branky. „Ani nevím, čím to je. Od mala jsem hrál v útoku, ale během kariéry v dospělých jsem se dostal až na stopera. A teď na stará kolena asi zase patřím do útoku,“ culil se Šourek, který se zdráhal najít svoji nejsilnější fotbalovou zbraň. „Asi žádná není, jsem už starý. Možná je to hra hlavou. Ale ne jako myšlenka,“ smál se velimský hráč, který nastupuje ve středu pole.

Je odchovancem Ratají nad Sázavou na Kutnohorsku. Pak šel na střední školu do Kolína, kam také přestoupil do „Sparty“ fotbalově. To bylo v roce 2003. „Bylo to úžasné angažmá. Asi nejlepší, co mě mohlo potkat. Poznal jsem super kluky, něco jsme také dokázali. Zažil jsem samozřejmě i sestupy, ale člověk pak vzpomíná na to příjemnější,“ popsala svou kolínskou štaci Osobnost Deníku.

OKRES: Pět hráčů dosáhlo minimálně na hattrick

Zahrál si v Kolíně také druhou ligu, ale jen hodně krátce. „Tam se to pokazilo. Zranil jsem se a půl roku jsem nehrál. Chvíli jsem byl v Kácově a pak jsem se do Kolína vrátil. Ale odehrál jsem jen dva zápasy a zase jsem se zranil. Více jsem toho neodehrál. To byla smůla,“ zavzpomínal na druhou ligu v Kolíně.

Ve Velimi je nyní už podruhé. Tři roky strávil v Rakousku, pak sezonu ve Velimi a poté zase rok v rakouském týmu. Poté přišel návrat do Velimi, kde našel skoro stejný kádr, jako když odcházel. „Odešli vlastně jen Jirka Petrů a Honza Jícha. Jinak jsou kluci pohromadě, nic se nezměnilo. Je tady super parta, zázemí i vedení. Také ve Velimi jsem moc rád,“ chválí svůj současný klub Šourek.

Jak už bylo řečeno, čtyři sezony s „ročním poločasem“ ve Velimi strávil v rakouském klubu. „Byli jsme tam s Danem Nešporem (také momentálně současný hráč Velimi). Byl jsem dvakrát v tom samém týmu. Jeden rok jsme soutěž vyhráli a pak jsme hráli pátou nejvyšší soutěž v Rakousku. Ale věk člověk nezastaví,“ ulevil si pětatřicetiletý fotbalista.

Video: Petr Šourek (číslo 17) je pro obrany soupeřů neustálou hrozbou

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Během své dlouhé hráčské kariéry poznal řadu výborných hráčů. Vybrat jednoho je podle jeho slov hodně těžké. „Já ale nikdy nezapomenu na Davida Čižinského v Kolíně, ten byl nejlepší. Ten chytil úplně všechno, tomu nedal gól nikdo ani na tréninku. A pak mám teď ve Velimi kluky, se kterými jsem hrál v Kolíně jako Adam Čapek, Dan Nešpor nebo Tomáš Michálek. Klubů, na které se nechá vzpomínat, bylo hodně,“ dodal Petr Šourek.