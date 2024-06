Na svém kontě má v probíhajícím ročníku rovných dvacet zásahů. „S tím jsem nadmíru spokojený. To jsem dal naposledy… To už je hodně dlouho,“ pousmál se dvaatřicetiletý fotbalista Peček.

Jeho doménou byla vždycky koncovka, proto o gólového útočníka usilovaly regionální kluby. Jak už bylo řečeno, sám považuje za svoji největší zbraň držení míče a to, že umí vystřelit. Prošel například Libodřicemi, Radimí, Polepy nebo v mládeži Kolínem. „Asi nejlepší fotbal jsem si zahrál v Radimi, to byla I.A třída. V Kolíně jsem byl v mládeži, ale ne dlouho. Půl roku v Polepech, to hrály I.B třídu. A teď je to dobré v Pečkách. Moje srdcovka jsou Libodřice, odkud pocházím," uvedl Sova.

V těchto klubech se setkal s řadou kvalitních fotbalistů, sám Sova nejraději vzpomíná na Jakuba Slunéčka. „S tím jsem hrál v útoku v Radimi, s ním se mi hrálo hodně dobře. Teď je to v Pečkách David Brunclík, který hrál také ligu. Ze současných hráčů to jsou hlavně Tomáš Holub a Marek Kaše,“ vyjmenoval hlavní parťáky fanoušek pražské Slavie.

Pokud se ho zeptáte, zda má nějaký neoblíbený tým, má okamžitě jasno. „Sparta,“ vyhrkl okamžitě. „Na hřišti ale úplně ne. I když před týdnem na měl jeden z hráčů Semic plivl. Jinak ale nemám s nikým problém,“ podotkl odchovanec Libodřic, který bydlí v Plaňanech.

Pečky zdolaly mužstvo Rožďalovic jednoznačně 8:2, takže žádný velký problém neměly. „Ze začátku to takové nebylo. Asi pětadvacet minut jsme se trápili, nemohli jsme dát gól. Pak jsme je přejeli a začalo nám to tam padat,“ řekl autor pěti branek, který rád jezdí na kole a rád zajde s kamarády na pivo.

On pomohl kanonádě výrazně, pět gólů v jednom utkání je hodně. „To jsem zažil naposledy asi někdy v dorostu. Ale je to hodně dlouho a už si to nepamatuji,“ rozesmál se pracovník jedné kolínské firmy, kde vyrábí olej.

Je jisté, že mu spoluhráči vyměřili taxu, jakou bude muset zaplatit do hráčské poklady. „Už mi to hned po zápase spočítali. Budou to tři kila,“ řekl pobaveně pečecký fotbalista. „Trenér i asistent mě po utkání pochválili, a všichni jsme byli rádi za tři body,“ dodal Pavel Sova.