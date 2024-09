close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Pavel ČapekStředopolař si počínal v zakončení naprosto mazácky. Dostal parádní pas mezi dva beky středem hřiště, nezpanikařil, míč si výborně zpracoval a postupoval sám na gólmana. Jeho zakončení bylo hodně elegantní. „Hned jsem ale nevěděl, jak budu zakončovat,“ řekl Čapek. „Prvním dotykem jsem si připravil míč za obranu. V první chvíli mě napadlo, že balon pošlu po zemi na zadní tyč. Jenže gólman byl dlouhý, tak jsem počkal, naznačil střelu a brankář šel na zem. Dal jsem si míč podle něj a pak to dal do prázdné,“ popsal svoji trefu autor jediné branky třetiligového utkání.

Ocenění přišlo okamžitě. „Skvěle Čápo,“ jásal nadšeně trenér Kolína František Douděra po vítězném zásahu.

Sparta čekala na výhru až do pátého kola. Třikrát hrála venku, jednou měla volno. Na pátý pokus se dočkala a bylo to na jejím stadionu, kde se jí daří o mnoho více než u soupeřů. „Těžko říct, čím to je. Nemáme tak zkušený mančaft, abychom to venku zvládali lépe. Jinak sám ale nevím, čím to doopravdy je. Domácí prostředí prostě rozhoduje, doma se prostě musí,“ přidal Čapek jasně.

V týmu patří mezi starší a zkušené. Spolu s Haklem a Soběslavem. Větší zodpovědnost ale úplně necítí. „Popravdě větší zodpovědnost necítím. Samozřejmě vnímám to, že jsme tři nejstarší. Pro mladé chceme být dobrý příklad a něco jim předat,“ má jasno dvaatřicetiletý záložník Kolína.

Jeho technické kousky vzbuzují pozornost, umí přejít jeden na jednoho, typický střední záložník s tvořivými schopnostmi. „Nejlépe se cítím kdekoliv uprostřed hřiště, abych hrál hodně s balonem. Často si betu míč mezi stopery, ale jinak hlavně uprostřed pole jsem jako doma,“ uvedl odchovanec úvalského fotbalu.

Právě z Úval vyrazil přes kratičkou epizodu v Unionu Čelákovice do Dukly Praha, hájil také barvy Viktorie Žižkov. A ve své kariéře měl také čtyřletou pauzu. „Když jsem byl v Dukle, odstěhovali jsme se na čtyři roky do Egypta, takže jsem nehrál. Pak jsem se vrátil zpátky do Dukly, vždy jsem udělal přípravu, ale klub mě posílal na hostování do Kunic nebo Benešova. A na Žižkově jsem nedostával moc příležitostí,“ popsal svoji kariéru Čapek.

A co tedy považuje za svůj největší fotbalový úspěch? „Těžko říct. Moc se mi ale líbila sezona, kdy jsme s Kolínem vyhráli divizi a postoupili do ČFL. To bylo jedno z nejkrásnějších fotbalových období mé kariéry. Sedlo si to hráčsky i lidsky. Z Vyšehradem jsem také vyhrál třetí ligu, ale pak jsme jeli z kopce, každý ví, jak to bylo,“ dodal fotbalista Sparty Kolín Pavel Čapek.