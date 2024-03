Po působení ve třetiligovém Kolíně se v zimě vrátil a sezonu začal Ondřej Sodoma ve velkém stylu. Soupeři nasázel čtyři góly a jeho tým vyhrál naprosto přesvědčivě a jednoznačně 11:1. Pro vítěze to bylo snadné utkání. „Utkání jsme očekávali určitě mnohem složitější. Naštěstí nám pomohl gól, který jsme vstřelili již v první minutě. Poté po našich chybách měl soupeř pár šancí, ale po našem druhém gólu už bylo všechno v naší režii. Takže pro nás určitě skvělý vstup do druhé poloviny sezony,“ těšilo autora čtyř branek, který nejraději relaxuje při venčení jezevčíka Alfonse.

Domů do Velkého Oseka se vrátil v zimě po angažmá ve třetiligové Spartě Kolín. Jaké bylo z jeho pohledu? „Angažmá v Kolíně pro mě bylo určitě velkým přínosem. Samozřejmě jsem od sebe očekával víc. Na druhou stranu jsem Kolínu vděčný, že jsem dostal tuhle šanci,“ vzkázal do Sparty hráč Velkého Oseka, který pochopitelně čekal, že se v týmu hrajícím Českou fotbalovou ligu prosadí více. „Po zimní přípravě, která se mi v Kolíně povedla, jsem doufal, že dostanu více prostoru na hřišti. Bohužel tomu tak nebylo. Po nějakém čase jsem sám na sobě cítil, že mi chybí zápasová praxe a po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl vrátit se do Oseka,“ popsal bývalé angažmá i důvod návratu Sodoma, který prožil svá mládežnická léta ve Slavii Praha a platil za obrovský talent.

V Kolíně si navíc zahrál po boku bratra Jiřího, což mohl být pro oba splněný sen. „Splněný sen jsou trochu silná slova. Nicméně jsme oba byli za tuto šanci moc rádi. Myslím si, že možná největší radost z toho měli naši rodiče, kteří konečně po dvaceti letech místo dvou fotbalů za víkend měli pouze jeden. Nicméně si myslím, že se spolu ještě za pár let potkáme v Oseku,“ podotkl vytáhlý forvard, jehož oblíbeným nápojem je káva.

Ondřej SodomaZdroj: Foto: isfotbalBratr Jiří hraje nyní za druholigovou Viktorii Žižkov. Ondřej o vyšší soutěži nepřemýšlí. „Za bráchu jsem rád a moc mu to přeju. Já momentálně působím v Oseku, kde jsem velmi spokojený. Nicméně co se naskytne v budoucnu, nikdo neví,“ uvedl nejmladší člen fotbalového klanu.

Není to ještě tak dávno, co měl problém se zraněným kotníkem. Teď je vše v pořádku. „Kotník už je doléčený a vše je v pořádku. Takže se cítím stoprocentně připravený na sezonu,“ řekl čtyřiadvacetiletý kanonýr.

Tým Velkého Oseka je hodně mladý, Sodoma je ve svých čtyřiadvaceti letech už skoro nejzkušenější, má toho hodně za sebou. Takže může rozdávat rady mladším spoluhráčům. „Náš tým je opravdu hodně mladý, což je pro nás velký příslib do budoucna. Samozřejmě se snažím klukům pomáhat a něco jim předat. Na druhou stranu, když se mi něco nepovede, jsem od nich ze srandy hodně popichován,“ dodal Ondřej Sodoma, který si pochutná na svíčkové od své přítelkyně.