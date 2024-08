Jeho pět zásahů mluví za vše. „Bylo to těžké, bylo velké vedro. Já jsem spíš slízl smetanu. Kluci to odmakali a já byl jen na konci akcí,“ řekl skromně pětadvacetiletý fotbalista, který dostal před touto sezonou kapitánskou pásku. Zvolili si ho spoluhráči. Možná mu i toto pomohlo v motivaci, i když to tak nevnímá. „To si nemyslím. Ale jsem za to rád. Ale že mám pásku, to u mě nic nemění,“ podotkl Sodoma.

Mít v týmu takového hráče, to je radost. Pro Velký Osek je to něco jako klenot. „Kluci jej zvolili kapitánem, tím je jeho pozice v kabině hodně velká. Mladí kluci ho mají jako vzor a vzhlíží k němu. Berou si od něj rady. Ondra teď v kabině více mluví, na kluky působí pozitivně,“ uvedl trenér mužstva Zdeněk Novák. Je vidět, že Sodomova pozice v kolektivu je opravdu silná a to i přesto, že je jen o málo starší než jeho spoluhráči.

„Povahově je to super kluk, je spíše tišší povahy. Ale nezkazí žádnou srandu, dokáže si udělat legraci i ze sebe,“ přidal kouč Viktorie.

Jak už bylo řečeno, Sodoma je novým kapitánem mužstva. Pásku nosil v minulých sezonách gólman Rudolf Durdil. To už nyní neplatí, ale pro brankáře žádný problém, spíše změnu ocenil. „Rozhodně na Ondru nežárlím. S rozhodčími teď může mluvit jen kapitán, takže jsem rád, že má pásku on. Aspoň nemusím za rozhodčím z brány někam běhat přes celé hřiště,“ usmál se strážce osecké brány.

Také on měl pro svého spoluhráče a kanonýra jen slova chvály. „Ondra je výborný člověk, jsme dobří kamarádi. A fotbalista je skvělý, o tom není pochyb a to ví každý. Vždyť hrál za Slavii a mládežnické reprezentace. Jsme rádi, že ho v týmu máme, dost nám pomáhá,“ vystřihl útočníkovi poklonu gólman.

Na každém tréninku na vlastní kůži zkouší, jaké to je chytat proti takovému ostrostřelci. „Záleží na tom, jaký má den. Střelu má dobrou, ale někdy také nemá svůj den,“ pousmál se Rudolf Durdil.