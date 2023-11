Sedmadvacetiletý velimský obránce, který nastupuje také za A tým v nejvyšší krajské soutěži, si nasadil gólmanské rukavice a přes deset minut stál mezi tyčemi. A dvakrát se musel činit. „Je to tak. Nejprve přišla střela k tyči, já jsem ji vyrazil před sebe, ale ještě jsem stihl míč vyrazit. Pak měli hosté hlavičku, kterou jsem neudržel a trochu jsem s míčem žongloval. Ale dobře to dopadlo,“ usmíval se Ondřej Kosina.

Jeho počínání v bráně také ocenil i trenér. „Obránce Ondra Kosina dvěma povedenými zákroky nepřipustil žádné drama,“ řekl na adresu zaskakujícího brankáře krátce trenér velimské rezervy Jiří Ptáček v pozápasovém hodnocení.

Kosina ale nestál v bráně poprvé. I když to bylo po mnoha letech. „Nebylo to poprvé. Chytal jsem pravidelně asi půl roku za žáky za trenéra Cerala. Vždycky jsem se při trénincích nějak ochomýtal v brance, tak jsem to zkusil. Pak jsem se ale vrátil zase do pole. Ale je to už dlouho. Takže když jsem šel do brány, cítil jsem nervozitu,“ přiznal sedmadvacetiletý velimský fotbalista. „Naštěstí to bylo jen na chvíli.“

Pochvala okolí byla samozřejmě na místě. „No byly to spíše od spoluhráčů takové srandičky. Jako že už Lubana (Svoboda – pozn. red.) do brány nepustím. Ale jinak říkali, že to bylo dobré. Dokonce i fanoušci. Tak to snad tak špatné nebylo,“ culil se zaskakující gólman. „Do brány se ale vrátit nechci, tohle byla výjimka.“

První fotbalové krůčky dělal v Sokolči, ale bylo to jen hodně krátkou dobu. „Myslím, že to byly snad jen dva zápasy za přípravku. Pak jsem byl pořád ve Velimi na hostování až do konce dorosteneckého věku, než jsem se stal hráčem Velimi. A rok jsem hrál v Kolíně, to byl poslední rok v dorostu,“ popsal svoji kariéru fanoušek Slavie Praha a Realu Madrid, který podle svých slov nemá kromě fotbalu čas na jiné záliby. „Je to jen práce a fotbal. A mezitím trocha odpočinku a relaxu,“ podotkl muž, který pracuje ve velimské firmě, kde montuje okna.

Béčko Velimi v minulé sezoně soutěž vyhrálo, pak se vzdalo postupu. V právě probíhajícím ročníku se jí ale zdaleka nedaří tak, jak by si všichni představovali. „Jsme od začátku na špatné vlně. Potřebovali bychom se chytit, třeba to bylo už tímto zápasem s Rožďalovicemi. A to s námi chodili dost i kluci z áčka. Jenže nám to tam nepadalo, měli jsme smůlu,“ dodal Ondřej Kosina.