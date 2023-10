Podobný kousek se mu povedl celkem nedávno. A neuhodnete, proti kterému týmu to bylo… „Minulou sezonu jsem dal také čtyři branky v jednom zápase a také to bylo Cerhenicím. Bylo to u nich. Proti nim se mi docela daří,“ culil se pětadvacetiletý fotbalista.

Do kabiny od něj ale žádný finanční dar prý nepoputuje. „Ne ne, platit už snad nebudu. Kluci jsou na to zvyklí,“ zasmál se autor čtyř víkendových tref.

Zápas proti Cerhenicím byl jednoznačný, jak napovídá konečný výsledek. „Myslím, že s novým trenérem přišla nová chuť. Přišel trenér Mašata a vyhráli jsme. Vlétli jsme na soupeře od první minuty, ale bylo vidět, že oni na tom nejsou moc dobře. Naopak my jsme dobře hráli. A konečně jsme se také sešli v plné sestavě,“ podotkl Dufek, který je civilním povoláním úředník.

Právě on i další jeho spoluhráči chyběli v minulých kolech, Dufka trápí stále zranění. „Měl jsem smůlu. Odtrénoval jsem celou letní přípravu a hned v prvním kole jsem se zranil. Bylo to na začátku zápasu. Prasknul mi zadní stehenní sval. Teď jsem to zkusil a vydržel jsem hodinu. A stačilo to. Ale stále nejsem doléčený,“ přiznal fanoušek Manchesteru United v anglické Premie league. V českých končinách oblíbený tým nemá.

Kromě toho, že za Kouřim hraje, pracuje v klubu také jako trenér dorostu. „Teď prožíváme asi nejlepší sezonu za dobu, co jsem u týmu a za několik posledních let. Kluci se stále zvedají a jde jim to,“ pochválil svěřence kouč, který si rád zaposiluje.

A co nabídky? „Žádné nepřišly,“ usmál se. „Poslední byla asi z Býchor, když postupovaly do I.A třídy. Jenže jsem byl předtím na turnaji v malé kopané a tam jsem si poranil kotník. Takže to nedopadlo a Kouřim je mi asi souzená,“ uvedl s úsměvem odchovanec Dobrého Pole.

V minulé sezoně hrála Kouřim do posledního kola o postup do krajské I.B třídy, což nevyšlo. A v té letošní zatím tápe. Mužstvo je po sedmi odehraných zápasech se sedmi body na jedenácté pozici. „Bylo to vinou zranění asi čtyř důležitých hráčů a také jsme měli smůlu. Nebyli jsme kompletní, podělalo se to od prvního zápasu sezony. Snad nás tato výhra nakopne. Hned je v kabině lepší nálada, teď jsme hráli v sestavě jako v minulém ročníku,“ dodal Tomáš Dufek.