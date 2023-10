Takové střelecké představení zažil v kategorii mužů poprvé a mohl si to náležitě užít. „Už se mi ale dvakrát podařilo dát dva góly během utkání. Bylo to v loňské sezoně,“ zapátral v paměti pečecký mladíček. „V dorostu se občas ustřelím. Snažím se chodit pomoci i dorostu, ale teď už preferuji áčko,“ přidal Zajíc, který studuje Střední zemědělskou školu v Poděbradech. Je ve čtvrtém ročníku, takže jej čeká maturita. „Tak na to se určitě netěším,“ usmál se autor čtyř branek do sítě Paběnic.

Jako svůj nejhezčí gól vybral ten druhý. „Přihrál jsem si se Sovou, dostal jsem se do vápna, udělal kličku a pak jsem skóroval na přední tyč,“ popsal svoji trefu fanoušek Slavie Praha.

Přestože je studentem, za své čtyři branky bude muset přispět do hráčské pokladny. „Určitě tam nějaká pokutka bude. Myslím, že to bude nějaká lahev a menší finanční částka. Ale zaplatím rád,“ podotkl Zajíc, který má i své fotbalové vzory. „Ronaldo a Milan Škoda,“ vypálil okamžitě.

OKRES: Fanoušci se opět bavili. Střelci jim v sedmi zápasech nabídli 49 gólů

Také od spoluhráčů sklidil pochvalná slova. „A hlavně mi pogratulovali, přáli mi to,“ uvedl fotbalista, který hraje na křídle, kde mu to podle jeho slov nejvíce vyhovuje.

V dresu Peček nastupuje vedle velice zkušených borců jako jsou Miroslav Müller, nebo bývalý ligový fotbalista David Brunclík. Ti jej obohacují o cenné rady. „Je to tak. A moc si toho vážím. A také jsem moc rád, že si s nimi mohu zahrát,“ těší mladíka, který má velkou zálibu v zemědělství a občas vyrazí na ryby.

Paběnice odjely z Peček s vysokou porážkou 1:8. „Utkání to ale zase tak snadné nebylo. My jsme se na to připravovali a vytěžili jsme z toho výhru. Ale nebylo to jednoduché,“ uvedla Osobnost Deníku, která zatím nemyslí na to, že by zkusila štěstí v jiném klubu ve vyšší soutěži. „Momentálně tohle neřeším. A pak se uvidí,“ dodal Jakub Zajíc.